"Треба бути більш реалістичними": на Заході закликали Україну до "плану Б" щодо війни

Європейські чиновники вже попередили Київ

Захід підштовхує Україну до перегляду воєнних цілей та розробки "плану Б" у війні з Росією. США та європейські партнери наполягають на тому, щоб Київ сформулював реалістичний план своїх досягнень на наступний рік протистояння.

Це може означати зміну курсу та переоцінку амбітних цілей України щодо повного звільнення окупованих територій. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зокрема, автори статті пишуть, що західні союзники все ще підтримують довгострокову мету президента Володимира Зеленського – витіснити російські війська з усієї території України. Однак, з огляду на послаблення громадської підтримки у деяких ключових країнах-союзниках та повільне просування Росії на фронті, європейські дипломати закликають Україну бути "більш реалістичною" у своїх воєнних цілях.

Саме це питання стане ключовим під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Великої Британії Девіда Леммі. Високопосадовці обговорять з українською владою, як краще визначити перемогу України та яка допомога для цього знадобиться. Водночас це вказує на постійне джерело напруженості у відносинах між Києвом і Заходом – узгодження бажання витіснити російські війська з України з військовою реальністю на місцях.

За інформацією видання, європейські високопосадовці нібито попередили Київ: повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, а цього ні Вашингтон, ні Європа не можуть осилити. Це може стати прелюдією до надання Україні ракет дальнього радіуса дії для ураження цілей на території Росії, хоча остаточного рішення ще не прийнято.

The Wall Street Journal цитує Блінкена, який напередодні заявив, що його візит частково спрямований на те, аби зрозуміти, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби". Результати цих переговорів будуть доповідати президенту Джо Байдену і прем'єр-міністру Британії Кіру Стармеру під час їхньої зустрічі в п'ятницю.

Разом з тим у Вашингтоні заперечують, що ця поїздка має на меті примусити Україну до переговорів. Речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі заявив: "Безумовно, завершення конфлікту шляхом переговорів є найбільш вірогідним результатом, але коли це станеться, і за яких умов та обставин, це буде залежати від президента Зеленського".

The Wall Street Journal підкреслює, що західні офіційні особи не вважають заяви Путіна про готовність до мирних переговорів добросовісними. За їхніми оцінками, російський лідер продовжує вірити, що може досягти військових успіхів, необхідних для знищення незалежності України.

Раніше "Телеграф" писав, що, зіткнувшись із ризиком скорочення військової допомоги Україні з боку союзників, президент Володимир Зеленський працює над планом завершення війни вже цієї осені.