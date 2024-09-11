Дебати Гарріс та Трампа: що зараз допоможе Україні переламати хід війни

Ці дебати швидше були про внутрішню політику з елементами згадування України

Доповненням дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс став сьогоднішній приїзд до Києва Блінкена і прем’єр-міністра Британії. Вони можуть дати дозвіл на удари по території Росії вглиб на кілька сотень кілометрів, а це, своєю чергою, могло б суттєво змінити хід війни.

Про це "Телеграфу" сказав український політолог, автор книг "Як працює путінська пропаганда" та "Як зробити Україну успішною" Микола Давидюк. За його словами, це також дало б змогу знизити загрозу ударів по українських містах.

"Це буде "вишенькою на торті" дебатів. І це допоможе Україні отримати можливість, хоча б спробувати переламати хід війни, а друге – відсунути удари по Україні набагато далі", — каже Давидюк.

Риторика Трампа та його обіцянки завершити війну

Політолог вважає, що риторика Трампа стара й нічого нового він не сказав. Наразі позиція Камали виглядає більш проукраїнською, а Трампа більш рівновіддалено стриманою. Хоча, як додає співрозмовник, з погляду часових дедлайнів більш радикальною.

"Камала намагається бути чимось середнім між Хіларі Клінтон та Обамою, але десь жартує, десь атакує. І компанію вибудовує, що вона антитрамп. Голосуйте за неї, щоб не прийшов Трамп. Оце те, що ми точно бачимо. По словах, риторіці, я не думаю, що було сказано, що є таке ультранове і ультрацікаве, щоб ми випали в осадок і такі – ого, цього не було сказано", — підкреслив Давидюк.

Він звертає увагу, що у цих дебатах не було ні компроматів, ні планів, ні стратегій не було. Ці дебати швидше були про внутрішню політику з елементами згадування України. Враховуючи її важливість, враховуючи, що світ сьогодні дійсно крутиться навколо нас.

Підтримка Гарріс з боку Тейлор Свіфт: Чи вплине це на молодих виборців

Микола Давидюк зауважив, що боротьба за Тейлор Свіфт тримає вже майже два роки. І Байден хотів її отримати.

"Це найкраще що відбулося. Звичайно, 228 мільйонів підписників. Думаю, що зараз штаб Трампа теж збере популярних прореспубліканських персон. Думаю, що Чаком Норрісом точно не обмежиться, зроблять таких потужних, голлівудського рівня, інфлюенсерів", — каже політолог.

За його словами, Тейлор Свіфт, Кім Кардаш'ян, спортсмени, співаки — це є ті, хто найбільше впливає на виборчу кампанію.

"Велика кількість особливо республіканських виборців обожнюють Свіфт, вони її підтримують. І вона зараз показує, що вона один з найсильніших інфлюенсерів", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Камала Гарріс під час дебатів сказала Дональду Трампу, що Путін "з’їв би його на обід".