"План перемоги України має 4 пункти": Зеленський розкрив один з них

Україна вже на шляху до закінчення війни

Україна має чіткий план перемоги у війні з Росією, який включає чотири пункти. Президент Володимир Зеленський має намір показати його своєму колезі Джо Байдену, аби отримати підтримку.

Про це він розповів в інтерв'ю для NBC News. За словами голови нашої держави, усі дії України направлені тільки на перемоги, зокрема, й операція в Курській області.

"Курщина — це крок іншої операції, більш великої, яка є військово-політичною або військово-дипломатичною. Я хотів показати план Перемоги президенту Байдену, але зробити це після успіху на російському фронті", — каже Зеленський.

Він наголосив, що цей план — це наше розуміння і те, як ми бачимо перемогу України. Вона може бути реалізовані тільки з підтримкою партнерів, а не завдяки бажанню чи небажанню РФ.

"Це дуже важливо, щоб потім в діалозі ніхто не питав, чи піде на це Росія, чи не піде. Адже від них не залежить цей план і в цьому є вибір наших партнерів, чи вони погоджуються, щоб Україна перемогла, чи вони не готові до нашої перемоги. А готові тільки до стримування Путіна", — додає Зеленський.

Президент каже, що план перемоги України має 4 основних пункти і один додатковий.

"Чотири — це те, що нам необхідно і один — після війни. Тобто базовий план — це чотири пункти", — наголошує голова держави.

Водночас він не вдається в деталі і не розкриває їх, адже першим має побачити план саме Байден. Але Україна вже на шляху до закінчення війни і захоплення Курщини частина плану.

"З нашого боку ми точно хочемо закінчення війни і мій план перемоги направлений суто на те, щоб змусити Росію закінчити війну. Змусити їх зрозуміти, що безглуздо те, що вони натворили. Змусити їх прийняти статут ООН, прийняти правила світу", — додає Зеленський.

За його словами, план направлений на максимальне посилення України та те, щоб змусити Росію прийняти таку позицію.

Раніше "Телеграф" розповідав, як Байден може забезпечити перемогу України і що з цим зробить Трамп, пояснив американський аналітик.