"Нужно быть более реалистичными": на Западе призвали Украину к "плану Б" по войне

Европейские чиновники уже предупредили Киев

Запад подталкивает Украину к пересмотру военных целей и разработке "плана Б" в войне с Россией. США и европейские партнеры настаивают, чтобы Киев сформулировал реалистичный план своих достижений на следующий год противостояния.

Это может означать изменение курса и переоценку амбициозных целей Украины относительно полного освобождения оккупированных территорий. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В частности, авторы статьи пишут, что западные союзники все еще поддерживают долгосрочную цель президента Владимира Зеленского – вытеснить российские войска со всей территории Украины. Однако, учитывая ослабление общественной поддержки в некоторых ключевых странах-союзниках и медленное продвижение России на фронте, европейские дипломаты призывают Украину быть более реалистичной в своих военных целях.

Именно этот вопрос станет ключевым во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Великобритании Дэвида Лемми. Высокопоставленные должностные лица обсудят с украинскими властями, как лучше определить победу Украины и какая помощь для этого понадобится. В то же время это указывает на постоянный источник напряженности в отношениях между Киевом и Западом – согласование желания вытеснить российские войска из Украины с военной реальностью на местах.

По информации издания, европейские чиновники якобы предупредили Киев: полная победа Украины потребует от Запада поддержки на сотни миллиардов долларов, а этого ни Вашингтон, ни Европа не могут осилить. Это может стать прелюдией к предоставлению Украине ракет дальнего радиуса действия для поражения целей на территории России, хотя окончательное решение еще не принято.

The Wall Street Journal цитирует Блинкена, который накануне заявил, что его визит частично направлен на то, чтобы понять, "как украинцы видят свои потребности в этот момент, какие цели и что мы можем сделать, чтобы поддержать эти потребности". Результаты этих переговоров будут докладывать президенту Джо Байдену и премьер-министру Британии Киру Стармеру во время встречи в пятницу.

Вместе с тем в Вашингтоне отрицают, что эта поездка призвана принудить Украину к переговорам. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил: "Безусловно, завершение конфликта путем переговоров является наиболее вероятным результатом, но когда это произойдет, и при каких условиях и обстоятельствах, это будет зависеть от президента Зеленского".

The Wall Street Journal подчеркивает, что западные официальные лица не считают заявления Путина о готовности к мирным переговорам добросовестными. По их оценкам, российский лидер продолжает верить, что может добиться военных успехов, необходимых для уничтожения независимости Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что, столкнувшись с риском сокращения военной помощи Украине со стороны союзников, президент Владимир Зеленский работает над планом завершения войны уже этой осенью.