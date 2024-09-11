"У Курська є два важливі наслідки": Тімоті Снайдер про успіх України та проблему для РФ

Бої по обидва боки лінії кордону — стали новою нормою, каже історик

Успішна операція Збройних сил України на території Курської області Російської Федерації стала неочікуваним поворотом у ході війни. Ця подія не лише викликала, м’яко кажучи, занепокоєння в Росії, але й додала впевненості українським військовим. Західні партнери України також переосмислюють свої позиції щодо ведення бойових дій.

Так вважає Тімоті Снайдер, відомий американський історик та професор Єльського університету, автор численних праць про історію Східної Європи. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" "Кінець режиму Путіна буде неймовірним, — Тімоті Снайдер про результати Курська, загрозу Трампа і урок для України"

За словами Снайдера, Курська операція мала два ключові наслідки. Перший стосується морального духу: "По-перше, це моральна складова в Україні, а також серед людей, які підтримують Україну", — зазначив історик.

Другий наслідок пов'язаний зі зміною сприйняття війни на Заході. Снайдер пояснює:

"Це допомагає людям на Заході зрозуміти деякі лінії, які вони собі поставили. Під час війни це абсолютно нормально, коли бої точаться по обидва боки кордону. Але у нас було табу. І ми казали собі, як це буде страшно. Але тепер, коли це сталося, це стало новою нормою".

Професор наголошує, що західні країни переглядають свої попередні обмеження щодо підтримки України. Те, що раніше вважалося неприйнятним, тепер стає звичайною практикою ведення війни.

Щодо впливу Курської операції на позиції Путіна, Снайдер відзначає її негативний психологічний ефект для Росії. Він стверджує:

"Російські перемоги – це, як правило, психологічні перемоги, а це, безумовно, — психологічна поразка. Кожен день, коли українські солдати окуповують частину Росії, – це день, якого жоден росіянин насправді не очікував".

Історик звертає увагу на труднощі, з якими стикаються російські ЗМІ, намагаючись пояснити ситуацію своїй аудиторії. Проте Снайдер утримується від категоричних прогнозів щодо майбутнього Путіна та його режиму.

"Не думаю, що зараз хтось надто глибоко зазирає всередину цієї системи. Але це точно не добре для режиму в Росії", — підсумовує Тімоті Снайдер.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що російський опозиціонер пояснив, як створити "Курську народну республіку". Опозиційні сили, які можуть прийти до влади, володітимуть певною легітимністю в очах людей.