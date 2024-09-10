Війну в Україні поспішають завершити восени, запевняють ЗМІ: чого побоюється Зеленський

Зараз немає підстав думати, що Путін здається, навпаки, він, ймовірно, готовий до довгої війни

Зіткнувшись із ризиком скорочення військової допомоги Україні з боку союзників, президент Володимир Зеленський працює над планом, як завершити війну цієї осені. Основне завдання — досягти миру на прийнятних для Києва умовах.

Про це йдеться у матеріалі інформаційного агентства Іспанії EFE. Зазначається, що Зеленський сам говорив, що Україна має "план перемоги". При цьому він заявляв, що війна може закінчитися восени цього року, якщо союзники нашої країни чинитимуть достатній тиск на Кремль, запропонувавши Києву додаткову військову підтримку.

Глава держави пояснював, що одним із головних чинників досягнення цього стане успіх української операції у російському Курському регіоні, де Київ контролює близько 1300 квадратних кілометрів на місяць після початку наступу.

"Схоже, що мета Курської операції полягала в тому, щоб змусити Москву відправити туди війська з Донбасу, зміцнити моральний дух у країні й, можливо, змусити Путіна піти на переговори. Але, схоже, це не працює. Не схоже, що Путін здається. Схоже, він готовий до довгої війни", — розповів український аналітик Володимир Дубовик.

Також, як зазначав Володимир Зеленський, окрім можливості обміну окупованими територіями, план має й економічний аспект та пропозиції щодо ролі, яку Київ має відігравати в архітектурі міжнародної безпеки.

Водночас Київ активно готується до проведення другого саміту. Його мета полягатиме в тому, щоб якнайбільше країн чинили тиск на Росію, щоб вона врешті-решт прийняла мир на умовах, запропонованих Києвом.

Позиція, яку займуть близькі до Росії держави, як-от Китай чи Індія, багато в чому залежить від ефективності цього тиску. Київ зі свого боку робить все можливе, але вони поки що не виявили готовності використати свій вплив на Москву, щоб змусити Росію повністю або частково піти з України, як того вимагає Зеленський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що переломний момент у війні в Україні ще не настав, але вже близько.