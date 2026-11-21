Куди поділася арка? Чому з супутника не видно пошкодженої частини Кримського мосту (фото)
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Частково працює лише залізнична переправа
Пошкоджений елемент Кримського мосту, судячи із супутникових знімків, опинився повністю під водою. На кадрах після атаки видно розрив на місці автомобільного прольоту, а саму конструкцію вивчають водолази.
Про обстеження переправи та строки підйому конструкції розповів міністр оборони Євген Хмара, повідомляє Укрінформ. Він доповів про це на зустрічі президента України Володимира Зеленського з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Уесом Стритінгом.
Що видно на знімках до і після атаки
На супутникових знімках "Радио Свобода" до атаки над водою видно дві паралельні арки. На пізнішому знімку крупним планом автомобільне полотно відсутнє.
На загальних планах видно обидва краї розриву: між ними над водою можна розрізнити лише сусідню арку.
Що відомо про глибину та строки підйому
Під судноплавною аркою, у межах фарватеру Керч-Єнікальського каналу, глибину підтримують на рівні 8–9 метрів. За межами фарватеру, ближче до опор і мілин, дно підіймається, а глибина зменшується до 3–5 метрів. Таким чином, пошкоджена частина мосту повністю опустилася під воду, що заважає російському судноплавству у регіоні. Раніше конструкції автомобільної частини, що завалилися, були чітко видно у воді.
"Ми оцінюємо час, за який вони піднімуть і відведуть цю конструкцію, у кілька місяців або більше", – сказав Євген Хмара.
Нагадаємо, 17 листопада СБУ спільно з іншими частинами Сил оборони провела операцію проти Кримського мосту. За її підсумками повністю знищено одну з металевих арок і автомобільний проліт під нею.