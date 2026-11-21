Частково працює лише залізнична переправа

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Пошкоджений елемент Кримського мосту, судячи із супутникових знімків, опинився повністю під водою. На кадрах після атаки видно розрив на місці автомобільного прольоту, а саму конструкцію вивчають водолази.

Про обстеження переправи та строки підйому конструкції розповів міністр оборони Євген Хмара, повідомляє Укрінформ. Він доповів про це на зустрічі президента України Володимира Зеленського з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Уесом Стритінгом.

Що видно на знімках до і після атаки

На супутникових знімках "Радио Свобода" до атаки над водою видно дві паралельні арки. На пізнішому знімку крупним планом автомобільне полотно відсутнє.

Після атаки автомобільне полотно обривається біля судноплавного проходу

До атаки автомобільна та залізнична арки стояли поруч

На загальних планах видно обидва краї розриву: між ними над водою можна розрізнити лише сусідню арку.

Загальний план після атаки дає змогу порівняти обидва прольоти

Зйомка до атаки показує, як обидві арки перетинали фарватер

Що відомо про глибину та строки підйому

Під судноплавною аркою, у межах фарватеру Керч-Єнікальського каналу, глибину підтримують на рівні 8–9 метрів. За межами фарватеру, ближче до опор і мілин, дно підіймається, а глибина зменшується до 3–5 метрів. Таким чином, пошкоджена частина мосту повністю опустилася під воду, що заважає російському судноплавству у регіоні. Раніше конструкції автомобільної частини, що завалилися, були чітко видно у воді.

"Ми оцінюємо час, за який вони піднімуть і відведуть цю конструкцію, у кілька місяців або більше", – сказав Євген Хмара.