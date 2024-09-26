Чи сприйме Захід ядерні погрози Путіна і чи відмовлять США в допомозі Україні? Політолог відповів на два популярні запитання

Разючих змін у погрозах ядеркою зі сторони Кремля немає

Останні гучні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо ядерки та майбутні вибори у США породжують багато питань, які хвилюють суспільство. Зокрема, яку ціль переслідує лідер Росії з погрозами цього разу і чи дійсно ера двопартійної підтримки від штатів завершується.

Відповідь на це "Телеграфу" дав юрист-міжнародник Роман Єделєв. За його словами, погрози Путіна не стільки націлені на підрив постачання зброї України, а скільки на обмеження її застосування.

Останнім часом багато розмов навколо ударів далекобійною зброєю по РФ, що "нервує" Путіна. Водночас ймовірність дозволу на них є, але також існує і певний нюанс.

"Цілком ймовірно, що публічного оголошення не буде, проте окремі західні держави погодяться з таким застосуванням їхньої зброї непублічно чи принаймні збільшать перелік об'єктів, на які можуть бути вчинені напали такою зброєю", — пояснює Єделєв.

За його словами, наразі існує два варіанти. Перший — Путін хоче вплинути на надання дозволу або розширення можливостей застосування західної далекобійної зброї, якщо такого дозволу немає. Другий — він реагує на вже отриманий дозвіл, якщо їхня розвідка має відповідні дані.

Тобто в цьому контексті разючих змін у погрозах ядеркою зі сторони Кремля немає і загроза не зросла. Путін не зважає на міжнародні правила і норми, тому законність і обґрунтованість застосування цієї зброї його не хвилює.

"Мета ініціювання такої зміни суто політична і ми не стаємо ближчими від самого факту рішення до застосування ядерної зброї. Однак західні держави можуть сприйняти таку погрозу серйозно. Впевнений, що США проведуть консультації з РФ і ще раз наголосять на неприпустимості застосування ядерної зброї. І це буде чи не єдиним результатом ініційованих змін — можливість поговорити з США", — пояснює юрист.

Чи дійсно двопартійній підтримці України від США кінець?

На думку Єделєва, тут наразі можна однозначно відповісти "Ні", адже Україну підтримують не партії, а звичайні американці. Саме вони обирають своїх представників у Конгрес. Тому коли зникне підтримка від більшості американців — зникне і двопартійна підтримка.

"Однак до заяви треба ставитися серйозно. На жаль, ми бачимо, що заяви Трампа стають все більш різкими. За кілька тижнів ми побачимо електоральний вплив цієї зміни риторики. Будемо сподіватися, що вона, щонайменше, не додасть Трампу рейтингу. І якщо не додасть, то ситуація нормалізується", — каже юрист.

За його словами, якщо виборці додадуться, то вибудовувати діалог з республіканцями Україні буде складно. Тому тут важко робити будь-які прогнози, залишається лише чекати. До того ж представники України вже багато зробили для формування правильного розуміння у республіканців щодо війни та долі нашої держави.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Путін знову погрожує світові ядерною зброєю.