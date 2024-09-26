Воспримет ли Запад ядерные угрозы Путина и откажут ли США в помощи Украине? Политолог ответил на два популярных вопроса

Кардинальных изменений в угрозах ядеркой со стороны Кремля нет

Последние громкие заявления президента РФ Владимира Путина по поводу ядерки и предстоящие выборы в США порождают много волнующиех общество вопросов. В частности, какую цель преследует лидер России с угрозами на этот раз и действительно ли эра двухпартийной поддержки от штатов завершается.

Ответ на это "Телеграфу" дал юрист-международник Роман Еделев. По его словам, угрозы Путина не столько нацелены на подрыв поставок оружия Украины, а сколько на ограничение его применения.

В последнее время много разговоров вокруг ударов дальнобойным оружием РФ, что "нервирует" Путина. В то же время, вероятность разрешения на них есть, но также существует и определенный нюанс.

"Вполне вероятно, что публичного объявления не будет, однако отдельные западные государства согласятся с таким применением их оружия не публично или по крайней мере увеличат перечень объектов, на которые могут быть совершены удары таким оружием", — объясняет Еделев.

По его словам, сейчас существует два варианта. Первый – Путин хочет повлиять на предоставление разрешения или расширение возможностей применения западного дальнобойного оружия, если такого разрешения нет. Второй — он реагирует на уже полученное разрешение, если у их разведки есть соответствующие данные.

То есть, в этом контексте кардинальных изменений в угрозах ядеркой со стороны Кремля нет и угроза не возросла. Путин не считается с международными правилами и нормами, поэтому законность и обоснованность применения этого оружия его не волнует.

"Цель инициирования такого изменения сугубо политическая и мы не становимся ближе самого факта решения к применению ядерного оружия. Однако западные государства могут воспринять такую угрозу серьезно. Уверен, что США проведут консультации с РФ и еще раз подчеркнут недопустимость применения ядерного оружия. И это будет едва ли не единственным результатом инициированных изменений — возможность поговорить с США", — объясняет политолог.

Действительно ли двухпартийной поддержке Украины от США конец?

По мнению Еделева, здесь можно сейчас однозначно ответить "Нет", ведь Украину поддерживают не партии, а обычные американцы. Именно они выбирают своих представителей в Конгресс. Поэтому, когда исчезнет поддержка от большинства американцев, исчезнет и двухпартийная поддержка.

"Однако к заявлению надо относиться серьезно. К сожалению, мы видим, что заявления Трампа становятся все более резкими. Через несколько недель мы увидим электоральное влияние этого изменения риторики. Будем надеяться, что оно, по меньшей мере, не добавит Трампу рейтинга. И если не добавит, то ситуация нормализуется", — говорит юрист.

По его словам, если избирателей прибавится, то выстраивать диалог с республиканцами Украине будет сложно. Поэтому здесь трудно делать какие-либо прогнозы, остается только ждать. К тому же представители Украины уже многое сделали для формирования правильного понимания у республиканцев о войне и судьбе нашего государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Путин снова угрожает миру ядерным оружием.