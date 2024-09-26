Три "подарунки" на прощання: що Байден ще може зробити для України

Байден залишить свою посаду у січні 2025 року, після інавгурації наступного президента США.

У Джо Байдена залишається чотири місяці аби "зацементувати" свою політичну спадщину. Зараз, коли більше не потрібно хвилюватися про наступний президентський термін, він має шанс на рішучі кроки, які закріпляться в історії. Зокрема, кроки щодо підтримки України.

Що міг би зробити 46-й президент США до свого відходу з посту — далі у матеріалі міжнародної оглядачки "Телеграфу" Ольги Кирилової.

1. Зняття обмежень на удари по Росії

Це те, що потрібно тут і зараз. Це те, що обговорюється публічно і за закритими дверима не перший місяць. У Вашингтона вже є список цілей, які Київ зможе уразити як тільки отримає дозвіл на удари вглиб російської території. Зокрема, це російські бази й злітно-посадкові смуги, звідки росіяни завдають авіаудари по українських містах, вбиваючи мирних громадян. Атаки на об’єкти військово-промислового комплексу РФ дозволять ще більше виснажити російську "воєнну машину", яка, нагадаю, готується до масштабного відновлення вже з початку наступного року.

Дозвіл Байдена може зняти для України ембарго на удари по ворожих об’єктах не лише американськими ATACMS, а й британсько-французькими далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP. Лише одне рішення американського президента розблокує для Києва одразу декілька критично важливих можливостей.

Європейські ракети містять у собі американські технології, тому ані Лондон, ані Париж без "зеленого світла" з Вашингтона не можуть дозволити українцям використовувати цю зброю для ударів по Росії. Раніше цього місяця прем'єр Великої Британії Кір Стармер літав до США, де під час приватних переговорів намагався переконати Байдена послабити обмеження для Києва. Однак глава Білого дому не змінив свого рішення.

Нині аби вмовити американського президента, до Штатів прилетів Володимир Зеленський. Дозвіл на удари по Росії — одна зі складових плану перемоги, який глава української держави представить у Вашингтоні. Навіть якщо відповідне рішення Байдена буде приватним, ми одразу побачимо його результати, які гарантовано змінять динаміку цієї війни. Також такий крок глави Білого дому може змусити переглянути канцлера Німеччини Олафа Шольца категоричну відмову надавати Києву далекобійні ракети Taurus.

Аби вчергове залякати Захід і змусити його міцно триматися за "червоні лінії", російський диктатор Путін переписує ядерну доктрину, розширюючи умови для застосування ядерної зброї. А також веде переговори з єменськими бойовиками-хуситами про передачу їм ракет "Онікс", що становитимуть загрозу для військових кораблів Америки та ЄС у Червоному морі. Утім для США давно настав час нарешті позбавити Росію будь-якої можливості диктувати свої умови.

2. Просування запрошення України до НАТО

Визнання шляху України до Альянсу незворотнім на саміті у Вашингтоні було великим досягненням дипломатії й своєрідним проривом. Але що може найбільш промовисто сигналізувати про гарантовану незворотність цього курсу? Офіційне запрошення для України до вступу в НАТО. За належної рішучості це можливо.

Так, ідеальним моментом для такого кроку був липневий саміт Північноатлантичного альянсу, однак тоді ані в Байдена, ані в деяких його європейських колег такого наміру не було. Зустріч мала пройти урочисто та за планом, без незручних питань на порядку денному. Бо ж, якщо пам’ятаєте, тоді Байден ще планував балотуватися на наступний термін. Зараз же йому ніщо не заважає бути більш відкритим щодо України.

Звісно, такий фундаментальний крок як запрошення тієї чи іншої країни до Альянсу — справа узгодженого колективного рішення всіх держав-членів. Але за рішучого лідерства Штатів такого консенсусу можна було б домогтися. Натомість влітку американські офіційні особи як мантру повторювали слова, про те, що Україна зможе стати членом НАТО лише після завершення війни. Однак останнім часом все частіше кулуарно говорять про вступ України до НАТО частинами — спершу вся підконтрольна Києву територія, а після —звільнені й окуповані нині території.

Примітно, що ще 2009 року, коли Джо Байден у статусі віцепрезидента США відвідував Київ, він заявляв: "Якщо ви обрали бути частиною євроатлантичної інтеграції, а я вірю, що це так, то ми рішуче підтримуємо це".

"Майбутнє України — в НАТО", — відкрито проголосив президент Байден на саміті у Вільнюсі 2023 року.

Тож чому б не використати наступні кілька місяців, щоб максимально наблизити членство України? Попереду — наступна сторінка діяльності Альянсу через вступ на посаду нового Генерального секретаря Марка Рютте. Чудовий шанс для адміністрації Байдена якомога сильніше адвокатувати ідею скорішого запрошення України.

3. Допомога на мільярди доларів

США за керівництва Джо Байдена надали Україні понад 50 мільярдів військової допомоги. Це величезна сума. Але війна триває, ворог пристосовується й вчиться. Українське військо потребує більше зброї, аби втримати території та відбити захоплені міста й селища. Аби мати сильнішу позицію на можливих переговорах із РФ.

Достатнє оснащення України важливо забезпечити до виборів у листопаді. Не секрет, що одним зі сценаріїв, який може розглядати Дональд Трамп у разі свого обрання, є замороження лінії зіткнення, підштовхування Києва до переговорного процесу на невигідних умовах, зокрема, через зменшення військової допомоги.

У Джо Байдена в розпорядженні ще є президентські повноваження щодо вилучення озброєнь (англ. Presidential Drawdown Authority або PDA). На американських складах є зброя та боєприпаси, і президент може ухвалити рішення вилучити щось з цих запасів й відправити напряму Києву. Це був ключовий компонент пакету допомоги Україні на суму $61 млрд, який Конгрес після довгих дискусій ухвалив у квітні.

Більша частина коштів по програмі PDA так і не була використана — йдеться про приблизно шість мільярдів доларів. При цьому крайній термін використання цих коштів — 30 вересня, кінець фінансового року в США. Так, ці кошти можуть згоріти. Але американські посадовці шукають шляхи, як запобігти цьому.

Чому ці кошти досі не витратили? За даними ЗМІ, через занепокоєння Пентагону, що його власні запаси зброї швидко виснажуються, оскільки оборонна промисловість Штатів зіштовхується з проблемами в ланцюжку поставок. Такі два різні світи — поки ворог, в тому числі через нестачу техніки, підкрадається до мого рідного Покровська, в Штатах переживають, що їхні запаси озброєння серйозно виснажились. Але нам давно пора звикнути дивитись на світ без рожевих окулярів.

Враховуючи двопартійну підтримку України у Палаті представників США, очікується, що законодавці та уряд знайдуть вихід із ситуації, аби адміністрація Байдена не втратила доступ до грошей. Утім доставлення зброї на цю суму може зайняти місяці. Але допомога надходитиме, і це — хороша підмога перед надскладною зимою.