Трамп знайшов винного у війні РФ проти України, і це — не Путін

Майже вся промова Трампа стосувалася України

На мітингу в Північній Кароліні кандидат в президенти США Дональд Трамп видав чергову порцію абсурдних заяв. Однією з них стало звинувачення президента США Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс у розв'язанні війни в Україні.

Колишній очільник Білого дому стверджує, що саме нинішня американська адміністрація винна у продовженні конфлікту. За словами Трампа, Байден і Гарріс "допустили це, продовжуючи постачати Зеленського грошима і боєприпасами, як ніколи раніше в історії", пише Associated Press.

Республіканець переконаний, що якби Україна пішла на поступки Росії ще до початку повномасштабного вторгнення, вдалося б уникнути руйнувань та жертв. "Якби вони погодилися на погану угоду, це було б набагато краще. Вони трохи поступилися б, і всі залишилися б живими, і кожна будівля залишилася б цілою", — заявив Трамп.

Експрезидент США розкритикував політику Байдена щодо України, звинувативши його у підбурюванні конфлікту. На думку Трампа, обіцянки допомогти Україні захиститися лише погіршили ситуацію, замість того, щоб підштовхнути Київ до територіальних поступок Москві.

Колишній американський лідер наголосив, що у разі перемоги Камали Гарріс на майбутніх виборах ситуація в Україні лише погіршиться. "Більше людей загине, більше міст впаде", — прогнозує Трамп.

У своїх заявах Трамп жодного разу не згадав про відповідальність Росії за розв'язання війни. Він лише зазначив, що президент РФ Володимир Путін "не ангел", але при цьому висловив упевненість, що за його президентства вторгнення б не сталося.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Трампа вимагають звільнити посла України в США. Навіть Маск не залишився байдужим до цих заяв.