України більше немає, а воюють діти: топ-5 абсурдних заяв зі свіжої промови Трампа

Трамп видав чергову порцію абсурду

Основна увага світової спільноти зараз прикута до пошуку шляхів якнайшвидшого завершення війни в Україні. Ця тема стала ідеальним підґрунтям для піар-кампанії Дональда Трампа напередодні президентських виборів у США. Колишній американський лідер, відомий своїми радикальними заявами, неодноразово стверджував, що зміг би припинити конфлікт за лічені дні.

Проте тепер Трамп шокував громадськість, заявивши, що України як держави більше не існує. Про це він заявив під час передвиборчого мітингу в Північній Кароліні, передає Associated Press. Зібрали топ-5 заяв Трампа, що стосуються України.

України більше немає

За словами Трампа, України як держави вже не існує. Він стверджує, що країна зруйнована, а її міста та села неможливо відновити. "Ви ніколи не зможете відбудувати ці міста та селища, і ви ніколи не зможете повернути загиблих", — заявив республіканець.

Навіть найгірша угода краща за війну

Трамп наголосив, що навіть найневигідніша угода з Росією була б кращою за нинішню ситуацію. На його думку, якби Україна пішла на певні поступки, вдалося б зберегти життя людей та інфраструктуру. "Вони трохи поступилися б, і всі залишилися б живими, і кожна будівля залишилася б цілою", — зазначив політик.

В Україні закінчуються солдати

Експрезидент США стверджує, що Україна відчуває гострий дефіцит військових. За його словами, країна змушена залучати до бойових дій "маленьких дітей та старих людей". Трамп додав, що українські солдати гинуть, а з ними "відбуваються речі, про які ми навіть не говоритимемо".

Байден і Гарріс винні у продовженні війни

Трамп звинуватив чинного президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у затягуванні конфлікту. На його думку, вони "допустили це, продовжуючи постачати Зеленського грошима і боєприпасами, як ніколи раніше в історії".

Україна — країна в руїнах

Колишній американський лідер описав Україну як "зруйновану" державу з "мертвим" народом. Він стверджує, що країна втратила значну частину населення через загибель людей на війні та міграцію. "Яку угоду ми можемо укласти? Вона зруйнована. Люди мертві. Країна у руїнах", — заявив Трамп.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп звинуватив Зеленського у "брудних маленьких випадах" у його бік. При цьому він не уточнив, що саме мав на увазі.