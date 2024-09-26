З’явилася несподівана реакція США на "план перемоги" Зеленського: WSJ дізнався про подробиці

У Білому домі сподівалися почути від Києва якусь конкретику

"План перемоги" підготовлений президентом України Володимиром Зеленським не вразив адміністрацію Байдена. Він начебто не має комплексної стратегії.

Про це пише The Wall Street Journal. Видання посилається на джерела в адміністрації президента США.

"Я не вражений, там не так багато нового", — сказав один із високопоставлених американських чиновників.

WSJ пише, що план Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії є не більш ніж перероблені прохання про надання більшої кількості озброєнь і зняття обмежень на ракети великої дальності. Про це заявили офіційні особи США. У статті йдеться про те, що адміністрація Байдена стурбована цим.

У плані також говорити про політичну реформу та підтримку економіки. Однак, на думку американських чиновників, у цій частині значно менше конкретних пропозицій.

WSJ зазначає, що у Білому домі сподівалися почути від Києва якусь конкретику. Щось, що адміністрація чинного президента Джо Байдена могла б підтримати за чотири місяці до виборів.

Нагадаємо, що за версією The Times, "план перемоги" українського президента складається із чотирьох ключових пунктів. Окрім гарантій безпеки він передбачає надання Україні сучасних озброєнь від Заходу. Також у ньому зазначено, що буде продовжено міжнародну фінансову допомогу для відновлення економіки нашої країни. У плані передбачено і продовження операції ЗСУ у Курській області.

Раніше "Телеграф" писав, що "план перемоги" передбачає швидкі та конкретні кроки стратегічних партнерів України. Його отримає для ознайомлення не лише Джо Байден, а й обидва кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ відправлять ще кільком партнерам нашої держави. Він буде відкритий усім, хто має його знати та допомогти Україні у досягненні мети.