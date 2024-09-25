Вже готуються воювати з Росією? У НАТО планують, як перевозитимуть поранених

Країни Альянсу планують перевезти поранених подалі від фронту у разі можливої війни з Росією.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) планує транспортувати велику кількість поранених подалі від лінії фронту у разі ймовірного нападу Російської Федерації. Ймовірно, це робитиметься за допомогою великої кількості спеціальних поїздів.

Про це в інтерв’ю агентству Reuters розповів голова командування логістики НАТО генерал-лейтенант Олександр Золлфранк. За його словами, майбутній сценарій в умовах потенційного протистояння з Росією відрізнятиметься від досвіду бойових дій в Іраку та Афганістані.

У разі гіпотетичної війни Росії та НАТО військовим Альянсу, ймовірно, доведеться зіткнутися з наступними проблемами:

велике поле воєнних дій;

велика кількість поранених під час бойових зіткнень;

тимчасова відсутність переваги у повітрі біля лінії фронту.

Основний виклик, з яким доведеться зіткнутися військовим країн-членів НАТО, є швидке забезпечення якісної медичної допомоги, в гіршому випадку, великої кількості поранених. Але Золлфранк не уточнив кількість поранених, на яку можуть розраховувати у командуванні Альянсу.

У разі ймовірної війни поранених солдатів доведеться транспортувати на велику відстань. Проте рейсам медичної евакуації можуть загрожувати російські військові літаки та система ППО. Це потребує використання госпітальних поїздів.

Ще однією перешкодою для Альянсу є відмінність у медичному законодавстві країн-членів НАТО. У цьому випадку вирішити проблему допомогло б створення "військово-медичного Шенгену", який дозволив би вільне переміщення поранених військовослужбовців у межах НАТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що питання щодо прийому України до складу Північноатлантичного альянсу (НАТО) потрібно вирішувати "без поспіху". Про це в інтерв’ю американським ЗМІ заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.