Чи зніме Трамп обмеження на удари по Росії: Волкер дав несподіваний прогноз

США можуть дозволити бити по Росії ще до виборів

Україна може отримати можливість бити західною зброєю по Росії ще до виборів президента США. А у разі перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа ЗСУ отримають велику кількість зброї.

Таку думку висловив колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер у коментарі DW. За його словами, дозвіл на завдання ударів може прийматися поступово.

"Припускаю, що ще до виборів чи невдовзі після них адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне", — сказав Волкер.

Він також припустив, що Трамп теж підтримає таке рішення, але може піти ще далі і дати українцям нову угоду щодо ленд-лізу. У його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни, коли Володимир Путін буде на це згоден.

"Водночас він тиснутиме на Путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!", — сказав Волкер.

Як повідомлялося раніше, радник Трампа з питань нацбезпеки у 2017-18 роках генерал-лейтенант Герберт Макмастер розповів, що політик не зможе закінчити війну, оскільки не розуміє, що відбувається.