Як вплинуть ядерні погрози Путіна на допомогу НАТО: Столтенберг вичерпно пояснив

Росіяни намагалися перешкодити щоразу, коли Альянс посилював підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що члени Альянсу не повинні відмовляти від надання більшої військової допомоги Україні через нове брязкання ядерною зброєю з боку російського президента Володимира Путіна. Він вважає це "безрозсудною російською ядерною риторикою".

Таку заяву Столтенберг зробив в інтерв’ю агентству Reuters. Таким чином він відреагував на недавні слова Путіна про те, що Росія нібито може застосувати ядерну зброю, якщо по її території завдадуть удари далекобійними ракетами.

"Що ми побачили, то це шаблон безрозсудної російської ядерної риторики та повідомлень, і вона (заява Путіна. – Ред.) вписується в цей шаблон", – вважає Столтенберг.

Він також нагадав, що "росіяни намагалися перешкодити" щоразу, коли Альянс посилював підтримку України новим озброєнням — танками, винищувачами, далекобійними системами тощо.

"Вони не досягли успіху, і цей останній приклад не повинен завадити союзникам по НАТО підтримувати Україну", — підсумував генсек.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський сказав, чи застосує Путін ядерну зброю.