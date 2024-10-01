"Заклинатель Трампа" и надежный союзник: что известно о новом генсеке НАТО Марке Рютте

Его попытка уйти из политики в 2023 году провалилась

Уже во вторник, 1 октября, Марк Рютте, бывший премьер Нидерландов, сменит Йенса Столтенберга, возглавлявшего НАТО в течение последних 10 лет. Рютте известен не только своими обещаниями Венгрии о вступлении Украины в НАТО, но и поддержкой нашего государства.

"Телеграф" расскажет, что известно о новом генсеке НАТО и его позиции относительно Украины.

Кто такой Марк Рютте

В 2023 году он заявил, что уходит из политики. Но задержаться его сподвигло заявление Столтенберга о том, что с октября 2024 года он покидает штурвал НАТО, за которым был 10 лет. После этого Рютте долго работал, чтобы получить новую должность. А Столтенберг называл его своим "близким другом" и "сильным кандидатом на должность нового генсека НАТО"

Рютте известен как мужчина, который смог уладить много споров, как внутри Нидерландов, так и за их пределами. Издание Reuters писало, что Рютте называют "тефлоновым Майком" за прагматизм и умение находить консенсусы по сложным вопросам. То же самое можно сказать и о его отношениях с Дональдом Трампом. Ведь еще в 2018 году Politico называло Рютте "заклинатель Трампа".

Отметим, что Марк Рютте в 2010 году был назначен премьер-министром Нидерландов. Его переизбирали на должность 4 раза, и он был главой правительства почти 14 лет (2010-2024).

Это не все достижения Рютте, но именно они могут красноречиво показать, почему он станет новым генсеком НАТО.

Позиция Рютте по отношению к Украине

Марк Рютте позиционировал себя как надежный союзник Украины еще до полномасштабного вторжения. По словам Reuters, он всегда остро критиковал российского лидера Владимира Путина и был сторонником президента Владимира Зеленского. Уже с начала войны Рютте, будучи премьером Нидерландов, стал одним из инициаторов коалиции истребителей F-16. Нидерланды – первая страна, передавшая F-16 Украине в июле 2024 года.

В то же время, его позиция по вступлению Украины в НАТО более практична, что в свое время помогло Рютте заручиться поддержкой и успокоить венгерского премьера Виктора Орбана. Рютте считает, что перспектива вступления есть, но когда это произойдет невозможно сказать.

"Мы уже раньше говорили, что такая перспектива есть. Вопрос только в том, какой шаг будет следующим? К чему мы придем, так это, в любом случае, я так думаю, это то, что мы поднимем Украину до уровня НАТО с точки зрения стандартов НАТО… И тогда, конечно, возникает вопрос, когда это произойдет? Сейчас это невозможно предусмотреть. Об этом действительно можно говорить только в будущем", – отметил он в 2023 году.

Напомним, что Марк Рютте весной 2024 года посетил Харьков, где с Владимиром Зеленским подписал соглашение о гарантиях безопасности между странами.

Лучшие цитаты Марка Рютте

"Он (Путин — Ред.) не остановится в Украине, если мы не остановим его сейчас. Эта война масштабнее самой Украины".

"Я поражен прогрессом Украины, и Нидерланды готовы помочь Украине, поскольку она продолжает работать над реформами, которых требует процесс вступления".

"НАТО должно быть мощным, чтобы противостоять Москве, а другие лидеры Европейского Союза не должны быть наивными по отношению к путинской России".

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