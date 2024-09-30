Чи може Україна вступити до НАТО "частинами": Столтенберг назвав умови

Гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого та справедливого миру для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який залишає свою посаду вже 1 жовтня, пояснив, чи зможе Україна вступити до Альянсу "частинами". Йдеться про членство, коли частина територій перебуває під тимчасовою окупацією, а норми НАТО не поширюються на ці регіони, як, наприклад, це було з Німеччиною свого часу.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна". Столтенберг переконаний, що якщо закінчення війни та повний контроль над усією українською територією є єдиним способом для України стати членом НАТО, то для Путіна це може стати стимулом для продовження війни.

"Але мій головний меседж у тому, що гарантії безпеки НАТО є шляхом забезпечення тривалого та справедливого миру для України", – додав він.

На питання, чи можливий у принципі сценарій, коли Україна стає членом Альянсу з частково окупованими територіями, Столтенберг наголосив, що це "вирішують союзники по НАТО". При цьому він додав, що це має стати гарантією недопущення майбутньої агресії з боку Росії.

"І знову-таки Україна сама вирішуватиме, що є прийнятним. Звичайно, союзники по НАТО вирішують, чи можуть гарантії статті 5 застосовуватися до частин української території", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, як раніше ми писали, ідеї про вступ до НАТО "частинами" почали звучати ще у 2023 році, проте в ОП на той момент відкинули такий варіант.