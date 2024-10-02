"Не робіть помилок": впливова американська організація підтримала дозвіл Україні на удари по Росії

Деякі офіційні особи США, які мають можливість ухвалювати рішення, занадто перебільшують загрози з боку Росії

США роблять помилку, затягуючи питання щодо дозволу Україні бити по російській території західними далекобійними ракетами. Україні має бути дозволено бити по усім законним військовим цілям в Росії. Щобільше, США повинні заохотити до надання таких же дозволів союзників, в першу чергу Францію та Німеччину.

Про це сказано у звіті Гельсінкської комісії США, повідомляє видання The Telegraph. Газета зазначає, що Гельсінкська комісія має великий вплив у Сполучених Штатах, і зараз саме вона тисне на президента Джозефа Байдена, примушуючи його дозволити Україні застосовувати хоча б ракети Storm Shadow по Росії.

"Рішення про те, як Україна проводитиме свої військові операції, має ухвалювати вона. Українське командування розуміє, що залежить від західної зброї, і навряд чи зробить що-небудь, що може призвести до втрати цієї життєво важливої підтримки… Потрібно визнати той факт, що вони краще за всіх знають, як захистити себе, і надання їм дозволу на це зміцнить взаємну довіру. Україна показала ударами безпілотників углиб РФ, що її пріоритетом є уповільнення просування росіян, наскільки це можливо. Ми повинні довіряти Україні у використанні американської зброї для досягнення цієї мети і запобігання більш жахливих російських ракетних ударів по цивільних об'єктах", – зазначила комісія.

Водночас у звіті сказано, що деякі офіційні особи США, які мають можливість ухвалювати рішення, занадто перебільшують загрози з боку Росії. Конкретних звинувачень на адресу чиновників США, імен або прізвищ у документі немає, але кого саме мають на увазі, здогадатися не важко.

"Не робіть помилок — РФ продовжить розмахувати ядерною зброєю, щоб утримати інші країни від підтримки України та безпосередньо погрожувати їй. Хоча жодна з цих погроз не була підтверджена після перетину багатьох "червоних ліній", встановлених Москвою за ці роки. Але ці погрози справді впливають на зовнішньополітичні рішення інших держав, включно із союзниками США, ці страхи не можна просто ігнорувати, їх слід розвіяти за допомогою здорових міркувань. Корисно пам'ятати, що РФ використовує ядерну загрозу, тому що це єдиний залишок сліду її радянського статусу "наддержави", якщо СРСР узагалі був наддержавою", – зазначила комісія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США не вірять в ефективність ударів далекобійною зброєю по РФ. Вони заявляють, що нібито немає єдиного компонента, який би допоміг забезпечити Україні перемогу у війні.

В Україні ж неодноразово наголошували, що дозвіл на удари далекобійною зброєю необхідні насамперед для знищення російської авіації, яка використовується для бомбардувань українських міст.