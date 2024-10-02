"Не совершайте ошибок": влиятельная американская организация поддержала разрешение Украине на удары по России

Некоторые официальные лица США, которые могут принимать решения, слишком преувеличивают угрозы со стороны России

США совершают ошибку, затягивая вопрос о разрешении Украине бить по российской территории западными дальнобойными ракетами. Украине должно быть позволено бить по всем законным военным целям в России. Более того, США должны привлечь к предоставлению таких же разрешений союзников, в первую очередь Францию и Германию.

Об этом говорится в отчете Хельсинкской комиссии США, сообщает издание The Telegraph. Газета отмечает, что Хельсинкская комиссия имеет большое влияние в Соединенных Штатах, и сейчас именно она оказывает давление на президента Джозефа Байдена, заставляя его разрешить Украине применять хотя бы ракеты Storm Shadow по России.

"Решение о том, как Украина будет проводить свои военные операции, должна принимать она. Украинское командование понимает, что зависит от западного оружия, и вряд ли сделает что-нибудь, что может привести к потере этой жизненно важной поддержки… Нужно признать тот факт, что они лучше всех знают, как защитить себя, и предоставление им разрешения на это укрепит взаимное доверие. Украина показала ударами беспилотников вглубь РФ, что ее приоритетом является замедление продвижения россиян, насколько это возможно. Мы должны доверять Украине в использовании американского оружия для достижения этой цели и предотвращения более ужасающих российских ракетных ударов по гражданским объектам", – отметила комиссия.

В то же время в отчете говорится, что некоторые официальные лица США, имеющие возможность принимать решения, слишком преувеличивают угрозы со стороны России. Конкретных обвинений в адрес чиновников США, имен или фамилий в документе нет, но кого именно подразумевают, догадаться не сложно.

"Не совершайте ошибок — РФ продолжит размахивать ядерным оружием, чтобы удержать другие страны от поддержки Украины и непосредственно угрожать ей. Хотя ни одна из этих угроз не была подтверждена после пересечения многих "красных линий", установленных Москвой за эти годы. Но эти угрозы действительно влияют на внешнеполитические решения других государств, включая союзников США, эти страхи нельзя просто игнорировать, их следует развеять с помощью здоровых соображений. Полезно помнить, что РФ использует ядерную угрозу, потому что это единственный остаток следа ее советского статуса "сверхдержавы", если СССР вообще был сверхдержавой", — отметила комиссия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США не верят в эффективность ударов дальнобойным оружием по РФ. Они заявляют, что якобы нет единого компонента, который помог бы обеспечить Украине победу в войне.

В Украине же неоднократно отмечали, что разрешение на удары дальнобойным оружием необходимо прежде всего для уничтожения российской авиации, которая используется для бомбардировок украинских городов.