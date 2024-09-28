"Дізнаються першими": у Зеленського заінтригували заявою про удари по Росії західною зброєю

Спочатку будуть удари, а потім оголошення

Навіть якщо Україна отримає дозвіл бити територією Росії західною зброєю, то публічно про це говорити не будуть. Швидше за все, оголошення буде зроблено вже після ударів.

Про це розповів речник президента України Сергій Никифоров в ефірі єдиного марафону новин. Він зазначив, що дозвіл залежить від чотирьох країн — США, Великої Британії, Італії та Франції.

"Першими про дозвіл бити вглиб Росії дізнаються росіяни. А вже потім буде зроблено офіційне оголошення. Остаточного рішення для вас у мене зараз немає", — сказав Никифоров.

Прессекретар Зеленського додав, що наразі однозначного дозволу від партнерів на удари по Росії немає, проте на них чиниться величезний тиск. Україна сподівається на те, що вони врешті-решт дадуть дозвіл.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у США не вірять у ефективність ударів далекобійною зброєю по РФ. Вони заявляють, що нібито немає єдиного компонента, який би допоміг забезпечити Україні перемогу у війні.

В Україні ж неодноразово наголошували, що дозвіл на удари далекобійною зброєю необхідні насамперед для знищення російської авіації, яка використовується для бомбардувань українських міст.