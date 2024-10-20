Міністри оборони G7 підтримали шлях України у НАТО: що сказано у декларації саміту керівників міноборони

Країни "Великої сімки" залишаються відданими забезпеченню довгострокової безпеки України

Міністри оборони країн "Групи семи" (G7) заявили, що підтримують шлях України до членства в НАТО, як елемента повної євроатлантичної інтеграції. Шлях Києва до Альянсу вчергове назвали "незворотним".

Про це сказано у спільній декларації міністрів оборони країни G7 за підсумками зустрічі в італійському Неаполі 19 жовтня. В документі зазначається, що країни "Великої сімки" залишаються відданими забезпеченню довгострокової безпеки України та підтримують її право на самооборону.

"Ми знову підтверджуємо важливість синергії та узгодженості між підтримкою, що надається НАТО, ЄС і на двосторонній чи багатосторонній основі. … Ми підкреслюємо намір і надалі надавати допомогу Україні, в тому числі військову допомогу в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Ми підтримуємо Україну щодо незворотності її шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", – сказано у документі.

Окрім того, міністри заявили, що підтримують Україну у її обороні від російських агресорів. Росія заслуговує на всебічне засудження, оскільки "запровадила позицію конфронтації та дестабілізації в глобальному масштабі, також вдаючись до гібридної війни та безвідповідального використання ядерної риторики". Також РФ позначена, як грубий порушник міжнародного права, в тому числі Статуту ООН.

"Ми знову підтверджуємо нашу непохитну підтримку свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України стільки, скільки буде потрібно… Ми вважаємо, що агресія Росії проти України становить загрозу міжнародній безпеці, цілям і принципам Статуту ООН і правилам міжнародного порядку. Доходи, отримані від заморожених російських суверенних активів, які зберігаються в ЄС та інших юрисдикціях, будуть використовуватися для підтримки України, в тому числі як військова, бюджетна допомога та допомога на реконструкцію в короткостроковій та довгостроковій перспективі", – зазначається у документі.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО. Це має статись до того, як Джо Байден залишить Білий дім, Київ стверджує, що це було б гідною спадщиною для президента США.