Рига "за три дні", але Вільнюс дочекається військ НАТО: як може пройти вторгнення Росії до країн Балтії

Просування росіян вдасться зупинити лише на десятий день

Гіпотетичний напад Росії на країни Балтії може призвести до швидкого захоплення Латвії та окупації частини Литви за десять днів. Після цього російський наступ має бути зупинено.

Такі результати показало моделювання американського Center on New Generation Warfare, а у складанні сценарію взяли участь ексгенерали НАТО Філіп Брідлав та Бен Ходжес. Про це йдеться у матеріалі Bild.

Зазначається, що модель є найгіршим із можливих сценаріїв, у якому реакція НАТО не буде миттєвою. Згідно з симуляцією, Росія може піти у відкриту атаку на східному фланзі Альянсу до 2027 року.

Зокрема, очікується, що протягом перших десяти днів російського вторгнення країни Балтії триматимуться самі по собі. Тому головне їхнє завдання буде тягнути час до приходу основних сил НАТО. Втім, покладатися вони зможуть не лише на сили своїх власних військових, а й на німецьку бригаду, яка перебуває у Литві.

У сценарії йшлося про те, що Росія проведе вторгнення до Литви окупованої Латвії, а також з Калінінградської області та Білорусі. Втім, підрозділи, що прийшли з Латвії, зустрінуть німецькі війська. Їхні 44 танки Leopard 2 вступлять у бій вже на четвертий день вторгнення і зможуть зупинити просування росіян.

Упродовж перших десяти днів НАТО втратить 17 танків, 145 бронемашин та 3650 військовослужбовців. Російські втрати оцінюються у 411 танків, 1019 бронемашин та 11 420 солдатів.

Втім, навіть такі втрати не зупинять росіян і після майже двох тижнів частина Литви буде зруйнованою і на деякий час залишиться під контролем Росії.

Як повідомлялося раніше, в НАТО готуються до сценарію, коли США значно знизить підтримку України. Це може статися, якщо Дональду Трампу знову вдасться стати президентом.