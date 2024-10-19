"Червона лінія": в Конгресі США закликали Байдена зреагувати на використання військ КНДР проти України

Відкрите залучення військ режиму Кім Чен Ина до війни проти України повинно стати червоною лінією для США та НАТО

У Конгресі США вимагають від президента Джозефа Байдена зреагувати на використання російським режимом північнокорейських військових в Україні. Білий дім повинен визнати це "червоною лінією" для США і НАТО.

Про це повідомив голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер. Він зазначив, що звернувся до президента Байдена із відповідним листом.

Зокрема, Тернер поцікавився, чому адміністрація Байдена, маючи відповідні розвідувальні дані від розвідок Сполучених штатів, Південної Кореї та України, не тільки не вжила превентивних заходів, але навіть не проінформувала Конгрес "про рух північнокорейських військ до Росії". Також він зауважив, що відкрите залучення військ режиму Кім Чен Ина до війни проти України повинно стати червоною лінією для Сполучених Штатів і НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Південній Кореї говорять про перекидання військ КНДР в Україну. Їх уже помітили на фронті. Міністр оборони Південної Кореї Кім Ен Хен заявив, що це є останньою ознакою поглиблення військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Майже 11 тис. піхотинців з Північної Кореї нині навчаються на сході Росії. Надалі вони візьмуть участь у війні проти України на стороні РФ. Нагадаємо, раніше про безпосередню участь КНДР у війні з Україною заявляв президент України Володимир Зеленський.