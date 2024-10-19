Агресія РФ лякає НАТО? У Латвії зробили важливу заяву

Час створювати багаторівневу систему ППО

Країни-члени НАТО повинні готуватись до нової реальності через агресивні дії Росії. Адже повітряний простір Альянсу дедалі частіше порушують російські літальні апарати, що несе загрозу для цих територій.

Про це пише Delfi, спираючись на заяву міністра оборони Латвії Андріса Спрудса.

За його словами, країни НАТО дедалі частіше з початку війни в Україні отримують сигнали, які вказують на зміну реальності і до неї час адаптуватись.

Спрудс наголосив, що Альянс має негайно впровадити ротаційну модель протиповітряної оборони (ППО) саме на східному фланзі НАТО. Так РФ отримає сигнал про непорушність міжнародного простору НАТО войовничими елементами.

Наразі Латвія та інші країни-союзниці зайняті реалізацією низки заходів щодо захисту і посилення східного флангу НАТО, проте цього недостатньо. Треба докладати більше зусиль і створювати реальні зміни.

У цьому питанні, на думку Спрудса, важливу роль відіграє багаторівнева система ППО, яку необхідно запроваджувати. Тому Латвія цілеспрямовано працює над цим.

Аби не бути голослівним міністр додав, що наразі Латвія на схід країни направила мобільні бойові групи ВПС, оснащені радарами спостереження засобів ППО і озброєні ракетами ближнього радіуса дії.

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