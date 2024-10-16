Поки Байден не пішов з посади, Україна хоче отримати запрошення в НАТО
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Запрошення усунуло б головне яблуко розбрату між Києвом та Москвою
Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО. Це має статись до того, як Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США.
Про це заявила Наталія Галібаренко, посол України в НАТО, цитує її агентство Reuters. Вона каже, що ідея полягає в тому, що надання Україні запрошення в цей момент є політичним сигналом.
"Ми щиро віримо, що це може стати частиною спадщини (нинішньої) американської адміністрації", – заявила Галібаренко.
Варто зауважити, що президентські вибори в США наступного місяця створюють значну невизначеність для України. Адже Вашингтон є найбільшим постачальником військової допомоги Києву.
Хоча віцепрезидентка і кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс заявила про подальшу підтримку України, вона не уточнила рівень цієї підтримки. Експрезидент-республіканець Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на питання про те, як він буде поводити себе у контексті російсько-української війни.
Що цікаво, президент України Володимир Зеленський в останні тижні чітко дав зрозуміти, що розглядає якнайшвидше запрошення до НАТО як частину свого "плану перемоги".
В інтерв'ю Галібаренко детально зупинилася на обґрунтуванні наполегливості Києва. Вона стверджує, що запрошення усунуло б головне яблуко розбрату між Києвом і Москвою.
Москва посилається на потенційне членство України в НАТО для виправдання війни, в той час, як Україна наполягає на необхідності вступу до альянсу для захисту від будь-якої майбутньої російської агресії.
"Якщо ми скажемо, що запрошення є, то для Російської Федерації це буде як остаточний вирок – все, більше не можна піднімати ставки, використовуючи цю тему", – сказала Галібаренко.
За словами Галібаренко, Київ не наполягає на негайному початку переговорів про членство, але офіційне запрошення зараз було б потужним сигналом.
На запитання, коли Україна хотіла б отримати запрошення, вона відповіла: "Чим швидше, тим краще".
Раніше "Телеграф" писав, що країни НАТО готують зміни до стратегії відносин з Росією.