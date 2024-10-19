У США передумали щодо вступу України до НАТО? ЗМІ дізнались деталі зустрічі Байдена

План перемоги України вважають доволі амбітним

Однією з умов Плану перемоги України є вступ до НАТО, проте кілька держав-учасниць проти цього. Попри це, НАТО та Німеччина все ж досягли спільної думки, тому штати готові запросити Україну до Альянсу.

Про це пише Le Monde. Зазначається, що під час зустрічі чинного президента США Джо Байдена з лідерами Німеччини, Великої Британії та Франції говорили здебільшого про План перемоги.

У документі, який представив президент України Володимир Зеленський, є кілька пунктів, з яким не згодні партнери. Найбільш суперечливе питання — вступ України до НАТО. Раніше проти цього виступала Німеччина та США, проте наразі їх думка змінилась.

Лідери обох країн перестали завзято заперечувати це, як пише видання. Саме тому, якщо на виборах у США переможе Камала Гарріс, Байден зможе розпочати роботу над запрошенням України до Альянсу.

"Це амбітний план, який ставить складні питання, щодо яких немає спонтанного зближення поглядів ", — каже один з дипломатів.

Водночас, за словами видання, у питанні дозволу на удари далекобійною зброєю по РФ згоди не досягнуто, адже лідери погодилися, що цього замало для кардинальної зміни ситуації на фронті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в НАТО занепокоєні можливим зменшенням підтримки України від США.