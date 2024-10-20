Министры обороны G7 поддержали путь Украины в НАТО: что сказано в декларации саммита руководителей минобороны

Страны "Большой семерки" остаются преданными обеспечению долгосрочной безопасности Украины

Министры обороны стран "Группы семи" (G7) заявили, что поддерживают путь Украины к членству в НАТО как элемента полной евроатлантической интеграции. Путь Киева в Альянс в очередной раз назвали "необратимым".

Об этом говорится в совместной декларации министров обороны страны G7 по итогам встречи в итальянском Неаполе 19 октября. В документе отмечается, что страны "Большой семерки" остаются привержены обеспечению долгосрочной безопасности Украины и поддерживают ее право на самооборону.

"Мы вновь подтверждаем важность синергии и согласованности между поддержкой, оказываемой НАТО, ЕС и на двусторонней или многосторонней основе. … Мы подчеркиваем намерение и дальше оказывать помощь Украине, в том числе военную помощь в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Мы поддерживаем Украину по необратимости ее пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", – говорится в документе.

Кроме того, министры заявили, что поддерживают Украину в ее обороне от российских агрессоров. Россия заслуживает всестороннего осуждения, поскольку "ввела позицию конфронтации и дестабилизации в глобальном масштабе, также прибегая к гибридной войне и безответственному использованию ядерной риторики". Также РФ обозначена как грубый нарушитель международного права, в том числе Устава ООН.

"Мы снова подтверждаем нашу непоколебимую поддержку свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины столько, сколько потребуется… Мы считаем, что агрессия России против Украины представляет угрозу международной безопасности, целям и принципам Устава ООН и правилам международного порядка. Доходы, полученные от замороженных российских суверенных активов, которые хранятся в ЕС и других юрисдикциях, будут использоваться для поддержки Украины, в том числе как военная, бюджетная помощь и помощь на реконструкцию в краткосрочной и долгосрочной перспективе", – отмечается в документе.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина хотела бы получить приглашение на членство в НАТО. Это должно произойти до того, как Джо Байден покинет Белый дом, Киев утверждает, что это было бы достойным наследием президента США.