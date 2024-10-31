Без них Росія б не могла воювати: названі ТОП-5 країн-"спонсорів" Кремля

Чи увійшла до цього топу Туреччина

Росія у війні проти України має кількох потужних союзників, які відіграють не останню роль у її розвитку. Так, безперечним лідером цього топу є Китай.

Про це "Телеграфу" розповіла директорка з питань партнерств та співробітництва Ради економічної безпеки Агія Загребельська у матеріалі ""Росія б давно припинила війну без цієї країни": хто входить у ТОП-5 "спонсорів" Москви, чому санкції буксують і що налякало Орбана".

За її словами, КНР підтримує Кремль у кількох напрямках, і це не тільки політична сцена. РФ зараз була б в іншому становищі, якби не допомога Китаю.

"Тобто Росію сьогодні на полі бою утримує саме китайська підтримка — це і гроші, і торгівля нафтопродуктами, і обладнання для цивільних галузей, і компоненти для військово-промислового комплексу, і матеріали, і ресурси, і рідкоземельні елементи тощо. По суті, це одна велика "діра"", — каже Загребельська.

На друге місце серед "спонсорів" РФ, вона б поставила Індію, яка купує нафту та нафтопродукти. До того ж Кремль та Нью-Делі мають кілька спільних військовопромислових проєктів, де РФ виробляє для Індії зброю. Суднобудування теж можна віднести до їх спільної справи.

"Далі — Узбекистан. Це бавовняна целюлоза, нітроцелюлоза, компоненти, верстати, транспортні засоби, спецтехніка, включно із запчастинами, що йдуть через Узбекистан", — пояснює експертка.

Загребельська на четверте місце ставить Об'єднані Арабські Емірати. Суди входять і схеми з обходу санкцій на запчастини, і російські діаманти. Також тут є тіньовий флот, торгівля нафтою, газом, нафтопродуктами.

На питання кореспондента, чи посідає Туреччина п'яте місце в цьому топі, експертка зауважила, що на нього претендує і Таїланд.

"Тут у мене є сумніви — Туреччина чи Таїланд. Я б щодо Туреччини подивилася, що буде далі. У серпні вони начебто заявили, а зараз ця інформація стала публічною, що вони дотримуватимуться обмежень Common High Priority List — переліку пріоритетних товарів, які заборонено постачати до Росії. Тож, якщо не враховувати цю новину, то так, п’яте місце — Туреччина. Це і поставки компонентів, і нафтопродукти, і так далі", — каже вона.

Водночас щодо п’ятого місця Таїланду є питання, бо він знаходиться у першій п’ятірці за постачанням мікроелектроніки до Росії. А мікроелектроніка — це справді дуже важливо для російської війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські гармати на фронті можуть замовкнути, якщо накласти санкції на важливу сировину, яку імпортує Кремль з Європи.