Китай співпрацює з РФ, а не з Путіним: українцям пояснили, чому Пекін не союзник Москви

Росія та Китай бачать світовий порядок по різному

Китаю дуже важливо підтримувати дружню риторику, підтримувати стабільні відносини з Російською Федерацією. Не з Путіним особисто, а саме з Росією. РФ важлива для Китаю як партнер.

Про це в інтерв’ю журналісту видання "Телеграф" Микиті Михальову розповіла головна консультантка національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. За її словами, між Росією та Китаєм немає ніяких зобов’язань. Китай, на відміну від КНДР, не обіцяв вписуватися за Росію у випадку якоїсь там теоретичної війни.

"Для Китаю Росія важлива як партнер в багатьох аспектах і за багатьма напрямками. В першу чергу в безпековому, тому що все ж таки більше ніж 4 000 кілометрів спільного кордону… Росія та Китай разом діють в інформаційному просторі проти Сполучених Штатів Америки, їхніх партнерів і союзників. Намагаються спростувати ту риторику, яку просувають активно Сполучені Штати Америки", — зазначила Гриценко.

Так, Росія та Китай неодноразово, ледь не одночасно, звинувачували США у нав’язуванні якоїсь там своєї ідеології світові, що не відповідає дійсності, підкреслила експертка.

"І Росія, і Китай прагнуть до зміни світового порядку. До, як вони кажуть, більш справедливого світового порядку. Хоча під цим кожна зі сторін розуміє дещо інше", — зауважила Гриценко.

За її словами, у кожної з країн насправді свій погляд на те, яким має бути цей новий світовий порядок. Так, Китай бачить себе світовою державою та прагне стати на один щабель із США. Водночас, Росія все ще вірить у свої спроможності займати місце однієї з ключових держав світу і бути одним із центрів сили.

"Що вже неможливо, особливо після повномасштабного вторгнення у 22-му році. Тому що оцей весь вплив який Росія мала на окремі регіони у світі поступово занепадає в Центральній Азії, на Кавказі і так далі", — підкреслила експертка.

Таким чином у Росії і Китаю різне бачення світового порядку, але при цьому, Китай прагне коштом Росії реалізовувати свої власні національні інтереси: торгівельно-економічні, енергетичні й інші.

"Для Китаю важливо мати стабільний, неперервний зв'язок з Росією. Розуміючи, що влада в Росії в якийсь момент часу може змінитися і після того, як зміниться влада для Китаю важливо зберігати дружні відносини з Росією, а також зберігати і продовжувати підтримувати цей режим російський як антиамериканський і більше прокитайський", — насамкінець зазначила експертка.

На думку експертки це і є найважливіша задача для Китаю. Зберегти Росію як партнера, який би у будь-який період часу став би по один бік фронту з Китаєм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що експертка назвала дві головні цілі Пекіна в просуванні мирного плану Китаю та Бразилії.