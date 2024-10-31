Без них Россия бы не могла воевать: названные ТОП-5 стран-"спонсоров" Кремля

Вошла ли Турция в этот ТОП

Россия в войне против Украины имеет нескольких мощных союзников, которые играют не последнюю роль в ее развитии. Так, бесспорным лидером этого топа является Китай.

Об этом "Телеграфу" рассказала директор по вопросам партнерств и сотрудничества Совета экономической безопасности Агия Загребельская в материале ""Россия бы давно прекратила войну без этой страны": кто входит в ТОП-5 "спонсоров" Москвы, почему санкции буксуют и что испугало Орбана".

По ее словам, КНР поддерживает Кремль в нескольких направлениях, и это не только политическая сцена. РФ сейчас была бы в другом положении, если бы не помощь Китаю.

"То есть Россию сегодня на поле боя удерживает именно китайская поддержка — это и деньги, и торговля нефтепродуктами, и оборудование для гражданских отраслей, и компоненты для военно-промышленного комплекса, и материалы, и ресурсы, и редкоземельные элементы и т.д. По сути, это одна большая "дыра", — говорит Загребельская.

На второе место среди "спонсоров" РФ она поставила бы Индию, которая покупает нефть и нефтепродукты. К тому же у Кремля и Нью-Дели есть несколько совместных военно-промышленных проектов, где РФ производит для Индии оружие. Судостроение тоже можно отнести к их общему делу.

"Далее — Узбекистан. Это хлопчатобумажная целлюлоза, нитроцеллюлоза, компоненты, станки, транспортные средства, спецтехника, включая запчасти, которые идут через Узбекистан", — объясняет эксперт.

Загребельская на четвёртое место ставит Объединенные Арабские Эмираты. Сюда входят и схемы по обходу санкций на запчасти, и российские бриллианты. Также здесь есть теневой флот, торговля нефтью, газом, нефтепродуктами.

На вопрос корреспондента, занимает ли Турция пятое место в этом топе, эксперт заметила, что на него претендует и Таиланд.

"Здесь у меня есть сомнения — Турция или Таиланд. Я бы по Турции посмотрела, что будет дальше. В августе они вроде бы заявили, а сейчас эта информация стала публичной, что они будут соблюдать ограничения Common High Priority List — перечень приоритетных товаров, которые запрещено поставлять в Россию. Поэтому, если не учитывать эту новость, то да, пятое место — Турция", — говорит она.

В то же время по пятому месту Таиланда есть вопрос, потому что он находится в первой пятерке по поставкам микроэлектроники в Россию. А микроэлектроника — это очень важно для российской войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские пушки на фронте могут замолчать, если наложить санкции на важное сырье, которое импортирует Кремль из Европы.