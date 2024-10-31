Захід готовий, але заважає Зеленський: Лукашенко відзначився новим абсурдом про війну

На його думку, Захід нібито готовий на "нічию"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу нібито змінили свою позицію щодо війни Росії проти України. За його словами, вони начебто готові домовлятися "на нічию".

"Останні мої контакти з розумними представниками "цивілізованого Заходу" говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятися в Україні. Можливо, буде нічия, якщо сьогодні. Я так говорю по-спортивному", — сказав Олександр Лукашенко на міжнародній конференції з євразійської безпеки, що проходить у Мінську, його цитує "Смартпрес".

Водночас він наголосив, що "ситуація на землі змінюється щодня". Лукашенко також заявив, що зараз все, що стосується потенційних мирних переговорів, нібито впирається у президента України Володимира Зеленського. На думку диктатора у глави України "розігралися амбіції, тоді як війна йде на території його країни".

"Насамперед військові хочуть закінчити цю бійню. На полі бою Україна не переможе. Це вже й українці розуміють, і на Заході. Ну так треба рухатися, домовлятися. Щодня гинуть тисячі ні в чому не винних людей з двох сторін", — цинічно завершив Лукашенко.

Як повідомляв "Телеграф", раніше керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що росіяни можуть влаштувати провокацію проти Білорусі. Є деякі ознаки, що вони можуть готувати такий крок.