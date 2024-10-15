Росія та Китай активізували співробітництво у сфері оборони: аналітики розповіли про проблему

Китай та Росія занадто тісно співпрацюють, що викликає тривогу

Китай та російський режим значно активізували своє співробітництво у сфері оборони. Так, Пекін та Москва провели спільні військово-морські навчання, а міністр оборони російського режиму Андрій Бєлоусов відвідав Китай з офіційним візитом.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що 14 жовтня Бєлоусов прибув до Китаю, провів у Пекіні зустріч з міністром оборони КНР Дун Цзюнем та обговорив з ним двостороннє співробітництво у сфері оборони.

"Дун підкреслив, що Росія та КНР поділяють спільне бажання розвивати військову співпрацю та відкривати нові шляхи для невизначеної спільної оборонної співпраці. Зокрема, 14 жовтня Міністерство оборони Росії опублікувало кадри триваючих спільних протичовнових військово-морських навчань Росії та Народно-визвольної армії (НВАК) у північно-західній частині Тихого океану та стверджувало, що загін військово-морських кораблів Росії та НОАК здійснюють спільне патрулювання Азійсько-Тихоокеанського регіону", – зазначається у звіті.

Аналітики підкреслили, що такі навчання дозволяють визначити співробітництво Китаю та Росії, як інтенсивне, оскільки під час навчань обидві сторони можуть багато чому навчити одна одну. Так, російські війська мають досвід відбиття ударів українських морських безпілотників. Це те, що може перейняти та адаптувати Китай, щоб відбивати атаки морських безпілотників під час вторгнення на Тайвань.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що експертка назвала дві головні цілі Пекіна в просуванні мирного плану Китаю та Бразилії.

Експерти стверджують, що Китаю дуже важливо підтримувати дружню риторику, підтримувати стабільні відносини з Російською Федерацією. Не з Путіним особисто, а саме з Росією. РФ важлива для Китаю як партнер.