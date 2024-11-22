Між Байденом та Трампом точно був "договірняк" по Україні: політолог пояснив цілі

На думку експерта, дозвіл на завдання ударів по визнаних російських територіях має свої обмеження

Рішення про зняття обмежень завдання ударів по визнаній території РФ дальнобійними ракетами було узгоджене з Трампом. Він може мати з цього свій зиск з кількох причин.

Як один з варіантів, на це вплинув бекграунд відносин новообраного президента США з Путіним. Такою думкою поділився політолог Дмитро Левусь в етері "Телеграфу".

"У республіканців – це чітка лінія, що, мовляв, такі дії Байдена, призвели до ескалації. Але тут виникає питання, чи узгоджено це між Байденом і Трампом чи ні. От про що зараз якраз і пишуть. Здається, що ці дії узгоджені й тут за будь-яких умов працює такий нюанс", – сказав експерт.

З його слів, це може влаштовувати з одного боку Трампа, тому що у нього свій бекграунд відносин з Путіним. Політолог перелічив моменти, які водночас зараз можуть бути тягарем для американського політика: це і намагання зазирнути в очі, і зустріч у Фінляндії в 16-му році, і постійні слова про те який Путін класний.

"Або з іншого боку теж можна припустити що є і бажання більш жорстку політику щодо Росії проводити саме в контексті своїх ідей фікс боротьби з Китаєм. В принципі таке теж може бути. І тому ось, так би мовити, успадкувати її й далі уже від цього вирішувати: або скасовувати її виставляючи як акт доброї волі у відносинах з Путіним, або її продовжувати", – спрогнозував Левусь.

Також він припустив, що Трампа було поінформовано про це рішення про можливість зняття обмежень на завдання ударів по території РФ в певному форматі, та додав, що не може повірити, що вони абсолютно повністю зняті. "Тобто там певно є якісь технічні нюанси, тим більше, що Україна возила туди й свої варіанти цілей", – завершив політолог.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, новообраний президент США Дональд Трамп скоро проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Стосуватимуться вони ситуації в Україні.