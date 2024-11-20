Чому Трамп прагне закінчити війну на вигідних Україні умовах: британський міністр пояснив

Мир має бути стійким, а не тимчасовим перемир'ям

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі переконаний, що Дональд Трамп не погодиться на невигідне для України завершення війни. За його словами, наступний президент США хоче досягти правильної угоди для американського народу, яка передбачає мир у Європі.

Глава британського МЗС наголошує, що такий мир має бути стійким, а не тимчасовим перемир'ям, яке дозволить Росії досягти своїх цілей. Про це Девід Леммі розповів в інтерв'ю виданню New Statesman.

У розмові з журналістами очільник британської дипломатії послався на свої контакти з представниками Республіканської партії США, які дотримуються "яструбиних" поглядів. За його спостереженнями, Трамп продовжує лінію "миру через силу", яку сповідують республіканці.

"Трамп не любить невдах і не хоче програвати. Він прагне отримати правильну угоду для американського народу", — підкреслив Леммі.

Очільник МЗС Великої Британії наголосив, що Трамп добре усвідомлює — правильна угода для американського народу означає мир у Європі. "Це має бути стійкий мир, а не ситуація, коли Росія досягне своїх цілей і повернеться за новими загарбаннями через кілька років", — додав британський міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що глава МЗС Британії жорстко розкритикував Путіна. Він назвав російського президента "керівником мафіозної держави і рабовласником".