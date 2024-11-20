Трамп скоро проведе переговори з Путіним. Коли це станеться

Журналісти Bloomberg також назвали дату, коли це станеться

Новообраний президент США Дональд Трамп, як і раніше анонсував, скоро проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Стосуватимуться вони ситуації в Україні.

За інформацією Bloomberg, переговори відбудуться після інавгурації Трампа 20 січня. Путін наразі нарощує військову присутність в Україні, залучаючи підтримку Північної Кореї. Російські та північнокорейські військові готують контрнаступ у Курській області.

Паралельно адміністрація чинного президента США Джо Байдена дозволила Україні використовувати американські ракети ATACMS для ударів на відстань до 300 кілометрів. Українські військові вже здійснили перший удар по складу боєприпасів на території РФ.

Видання зазначає, що Байден ухвалив рішення про ATACMS у відповідь на посилення російських обстрілів цивільної інфраструктури України та залучення північнокорейських військових. Велика Британія та Франція після прикладу США також можуть дозволити Україні завдавати ударів їхньою зброєю на більшу відстань.

У вересні Путін заявив про можливість застосування ядерної зброї проти неядерної держави, якщо та отримує підтримку ядерних держав. Ця заява стосувалася України та її союзників — США, Британії та Франції.

Адміністрація Байдена прискорює надання Україні допомоги на 6 мільярдів доларів до інавгурації Трампа. За даними Bloomberg, Путін розраховує, що Трамп погодиться на послаблення позицій України заради розподілу світу на сфери впливу між Вашингтоном та Москвою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Кремлі відкрили, які казки Путін розповів Шольцу про Україну та переговори. Розмова двох політиків відбулась за ініціативи Німеччини 15 листопада.