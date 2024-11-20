Рішення Байдена допоможе Трампу: на Заході аналізують роль ATACMS у війні

Оглядачі на Заході розмірковують про політичний і військовий вплив далекобійних ударів.

Україна отримала від адміністрації чинного президента США Джо Байдена дозвіл вражати далекобійними ракети ATACMS цілі на території РФ. Та чи стане довгоочікуване та запізніле рішення Вашингтона вирішальним для ходу війни?

Міжнародна оглядачка "Телеграфу" Ольга Кирилова проаналізував, що про це кажуть аналітики на Заході.

Важливо обрати правильні цілі

Експерт Королівського Об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джек Уотлінг звертає увагу, що американські військові мають обмежену кількість ракет ATACMS і більше їх не виробляють. Темпи виробництва інших західних далекобійних систем не забезпечать кількість, необхідну для значних результатів на полі бою.

"Хорошим прикладом є те, як Україна 2023 року використала більшість арсеналу британських ракет Storm Shadow для ударів по російських цілях, однак не змогла послабити російське командування й управління до необхідного рівня", — зазначає Уотлінг.

Попри це, використання далекобійної зброї може створити умови для прориву російської оборони.

"Питання полягає в тому, чи здатна українська армія скористатися такими можливостями. Прикладом такого "вікна" можливостей стала серпнева операція із застосування радіоелектронної боротьби та ударних спроможностей, що дозволила Україні захопити частину Курської області Росії", — вважає експерт.

Уотлінг зазначає, що з кінця минулого року в українському війську спостерігається негативна тенденція, коли втрати перевищують кількість новобранців в армії. Хоча значна частина поранених бійців повертається до служби після лікування, з часом це все одно призводить до виснаження підрозділів на лінії фронту.

"Україна швидко наближається до моменту, коли, якщо не вирішити питання людських ресурсів, вона не зможе утримувати фронт, що пришвидшить колапс оборонних позицій. У цьому контексті важливим є час для реалізації необхідних реформ.

Партнери України можуть зробити небагато, щоб змінити характер боїв на лінії фронту, але націлювання на ключові спроможності, які наразі дають перевагу Росії, допоможе виграти час", — йдеться у матеріалі.

Наступне питання полягає в тому, по яких цілях завдавати ударів. За словами Уотлінга, військові цілі визначити доволі легко, а от зі стратегічними ситуація не така проста.

"Знищення російських складів боєприпасів, пунктів заправки й озброєння ударної авіації або тактико-оперативних ракетних комплексів мало б значний ефект у зменшенні втрат серед українців і стабілізації фронту. Але такі цілі не принесуть важелів у переговорах.

Для цього потрібні удари по економічних і промислових об’єктах. Виклик полягає в тому, що майбутня адміністрація [президента] США, яка просуває ідею переговорів, не є тією, яка зараз ухвалює рішення про удари. Малоймовірно, що між ними існує тісна стратегічна координація для інтеграції цих кроків у спільну стратегію", — нарікає британський експерт.

На його думку, за таких умов має бути узгоджене використання ATACMS із боєприпасами від інших партнерів і українськими далекобійними системами.

"Найважливіше, якщо далекобійні удари зменшать тиск на фронт, Київ повинен використати цей час для посилення оборонних рубежів", — закликає Джек Уотлінг.

Рішення Байдена допоможе Трампу

Експерт американської Ради з міжнародних відносин (CFR) Макс Бут звинувачує адміністрацію чинного президента США Джо Байдена в надто обережній позиції, в тому числі в питанні далекобійних ударів системами ATACMS.

"Байден надав українцям доступ до майже всіх видів озброєння, про які вони просили, включаючи танки Abrams, бойові броньовані машини Bradley, зенітно-ракетні комплекси Patriot, реактивні системи залпового вогню HIMARS і, зовсім недавно, винищувачі F-16.

Проте це відбувалося лише після тривалих і виснажливих обговорень, протягом яких Україна платила значну ціну — втраченою територією і людськими життями — через відсутність цих систем озброєння раніше", — пише Бут.

На його переконання, така обережність мала сенс на початковому етапі війни, коли були побоювання, що Путін може вдатися до застосування ядерної зброї. "Однак цей небезпечний момент минув восени 2022 року, коли Путін не застосував ядерну зброю, попри значні поразки в Харківській та Херсонській областях".

Відтоді Україна перетнула одну за одною майже всі уявні "червоні лінії" Росії, у той час, як Байден і далі діяв надзвичайно обережно, що змушувало Україну вести виснажливу війну проти набагато більшої за чисельністю країни.

І тепер лише такий крок, як залучення Росією Північної Кореї до бойових дій, змусив американського президента переглянути своє рішення щодо використання ATACMS для ударів по цілях у РФ. За прогнозами Бута, такий крок Байдена може посилити тиск на російського диктатора. І це стане в нагоді вже наступному президенту США Дональду Трампу.

"Дональд Трамп, який вступить на посаду президента 20 січня, пообіцяв завершити війну за один день, не пояснюючи, як саме він планує це зробити. Багато хто в його оточенні прагне припинити допомогу Україні. Проте це рішення може привести до російської перемоги, що стане стратегічною поразкою для США і принизливим ударом по самому Трампу.

Якщо Трамп серйозно налаштований на справедливе завершення війни, то рішення Байдена розширити повноваження України щодо використання ATACMS може посилити тиск на Путіна, спонукаючи його до переговорів", — прогнозує експерт.

Війна — це "оркестр" всієї зброї

Старший офіцер британської армії у відставці Руперт Джонс в ефірі радіо Times зазначив, що ракети ATACMS, чи будь-яка інші види зброї самостійно, не стануть вирішальним фактором у війні.

"Ми вже обговорювали це у контексті бойових танків, F-16 і тепер цих ракет великої дальності. Жодна з цих речей сама по собі не є вирішальною.

Війна — це "оркестр" всіх наявних засобів. Тепер в українців з'явився ще один інструмент, який можна використати. Це корисно, але саме по собі не змінить загальний хід битви", — сказав британський військовий.

При цьому підхід Заходу до поетапного постачання зброї Україні він назвав "надто боязким" та таким, що "лише грає на руку Москві".

"Було очевидно, що погрози Путіна щодо ескалації за допомогою тактичної ядерної зброї та подібні речі ніколи не мали жодного реального підґрунтя. Ідея про те, що президент Путін має у своєму арсеналі можливості докорінно змінити хід війни, здається хибною. Це не означає, що вони не можуть досягати тактичних успіхів на полі бою.

Вони можуть досягати успіхів, і вони це роблять, але це дуже незначні здобутки. Це не суттєві прориви. Ми повинні й надалі ретельно оцінювати погрози Путіна, і я абсолютно впевнений, що розвідка дуже серйозно цим займається.

Але при цьому слід оцінювати та судити його слова у контексті його попередніх дій", — закликав Джонс.

Висловлюючи прогноз щодо майбутнього президентства Дональда Трампа, британський експерт нагадав, що республіканець любить використовувати дуже гучні та сміливі фрази, і при цьому "піклується про те, що про нього думають люди".

"Трамп не хоче бути переможеним. Він дійсно піклується про те, що про нього думають люди…І я підозрюю, що він уважно думав про спадщину президента Байдена щодо Афганістану та ганебного виведення американських і, по суті, НАТОвських сил за вказівкою президента Байдена. Ти викидаєш свої досягнення на смітник, якщо чиниш так.

Якщо президент Трамп обере подібний підхід щодо України, матиме це на своїй совісті. Це буде частина його спадщини. І я не думаю, що він захоче так зробити.

Він – "ділок". Він – прагматик. Він буде шукати спосіб вирішити це… Гадаю, Трамп захоче вести переговори з Путіним у спосіб, яким інші не намагалися. Але я не думаю, що це автоматично призведе до капітуляції України", — спрогнозував колишній військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що новообраний президент США Трамп може провести переговори з російським диктатором Путіним уже найближчим часом.