Україна при Трампі може отримати ядерну зброю: експерт розповів, до чого це призведе

Безпека України може бути забезпечена радикальним методом

Після вступу на посаду президента США Дональд Трамп може вдатися до радикальних кроків щодо забезпечення безпеки України. Наприклад, передати їй ядерну зброю.

Про це розповів стратегічний радник із Великої Британії в концерні Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та аналітик у сфері оборони Ніколас Драммонд. Його слова наводить Daily Express.

Він зазначив, що у світі існують побоювання, що Трамп змусить Україну підписати невигідну угоду про припинення вогню, але події можуть піти й за іншим сценарієм.

За словами експерта, якщо припинення вогню трапиться, то сторони витратить наступні чотири роки на переозброєння. Він припустив, що Трамп може піти на секретну угоду і передати Україні ядерну зброю, через що вона "раптово стане дуже могутньою" і отримає аргумент проти Кремля, якщо той колись захоче порушити угоду про припинення вогню.

"Це може бути козирною картою Трампа. З одного боку, це може бути нерозсудливістю — надати Україні ядерну зброю, з іншого — це може відновити баланс миру і сил у регіоні. США можуть сказати, що нададуть Україні ядерну зброю, але при цьому заявити, що вона не зможе вступити до НАТО", — сказав Драммонд.

Як повідомлялося раніше, видання Reuters раніше повідомляло, що Володимир Путін готовий провести переговори з Трампом. Наголошувалося, що він готовий до припинення вогню, але не хоче йти від окупованих територій та вимагає, щоб Україна відмовилася від НАТО.