"Трамп не хоче бути переможеним, він пам'ятає Афганістан": британський офіцер про плани США щодо Росії

Трамп шукатиме прагматичні шляхи вирішення конфлікту

Днями Джо Байден дозволив Україні використовувати далекобійні ракети ATACMS для ураження цілей на території РФ. Західні експерти аналізують наслідки цього рішення та його вплив на подальший перебіг війни.

Старший офіцер британської армії у відставці Руперт Джонс пояснив, чому Дональд Трамп навряд чи піде шляхом "афганського сценарію" Байдена. Про це розповідається у матеріалі міжнародної оглядачки "Телеграфу" Ольги Кирилової: "Рішення Байдена допоможе Трампу: на Заході аналізують роль ATACMS у війні".

Британський офіцер зауважив, що республіканець зважає на суспільну думку та власну репутацію. "Трамп не хоче бути переможеним. Він дійсно піклується про те, що про нього думають люди… І я підозрюю, що він уважно думав про спадщину президента Байдена щодо Афганістану та ганебного виведення американських і, по суті, НАТОвських сил за вказівкою президента Байдена", — підкреслив Джонс.

За словами офіцера, ATACMS, як і будь-який інший вид озброєння окремо, не стануть вирішальним чинником у війні. "Ми вже обговорювали це у контексті бойових танків, F-16 і тепер цих ракет великої дальності. Жодна з цих речей сама по собі не є вирішальною", — наголосив британський військовий.

Офіцер порівняв війну з оркестром, де ATACMS — лише один із нових інструментів у розпорядженні України. Водночас він розкритикував підхід Заходу до постачання зброї, назвавши його надмірно обережним, що лише грає на користь Москві.

Джонс спростував погрози Путіна щодо застосування тактичної ядерної зброї. "Ідея про те, що президент Путін має у своєму арсеналі можливості докорінно змінити хід війни, здається хибною", — зазначив експерт. За його оцінкою, російські війська можуть досягати певних тактичних успіхів, проте вони залишаються незначними.

Щодо президентства Трампа, експерт переконаний, що він шукатиме прагматичні шляхи вирішення конфлікту. На його думку, республіканець може спробувати новий підхід у перемовинах з Путіним, однак це не означатиме автоматичної капітуляції України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що рішення Байдена дозволити Україні вражати далекобійними ракети ATACMS цілі на території РФ допоможе Трампу. На Заході аналізують роль ATACMS у війні.