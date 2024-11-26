В НАТО призвали дать Украине "Томагавки" и взять в Альянс: однако не все так просто

Окончательное решение будут принимать в кабинетах высшего политического руководства Альянса

Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом к странам-членам Альянса ускорить процесс принятия Украины в состав НАТО и разрешить ВСУ бить дальнобойными ракетами по военным объектам на территории России.

Текст резолюции опубликован на сайте ПА НАТО. Документ поддержали во время заседания 25 ноября в канадском Монреале.

В нем говорится о необходимости разработать общую стратегию в отношении России, предоставить Украине право наносить удары дальнобойным оружием по российским военным объектам, а также активизировать усилия по принятию Украины в состав Североатлантического Альянса.

Народный депутат Украины, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев на своей странице в Facebook пишет, что речь идет о ракетах дальностью 1000-5500 километров, которые могут наносить удары на стратегическую глубину противника — например, о "Томагавках".

Политолог Виталий Кулик в комментарии "Телеграфу" рассказал, есть ли у Украины шансы стать членом Альянса в обозримом будущем.

По словам эксперта, решение Парламентской ассамблеи НАТО является ограниченным, поскольку это "парламентский клуб". Однако несмотря на ограниченность своего влияния на формирование реальной политики Альянса, ПА НАТО остается важной трибуной — с ее помощью можно озвучивать свою позицию, формировать необходимое общественное мнение, доносить свои аргументы.

В то же время важно понимать, что окончательное решение принимается не на Парламентской ассамблее НАТО. Решение принимают в кабинетах высшего политического руководства Альянса, а там позиция может быть разной. К примеру, если позиция Генерального секретаря является проукраинской, то у руководителей некоторых стран-членов Альянса другое мнение насчет Украины.

"Есть государства, руководимые политиками, которые не хотят усиления Украины и не хотят давать нам серьезное оружие, например те же "Томагавки". Есть страны, руководство которых откровенно заигрывает с Россией, либо ориентируется на какое-то "замирение" с ней, на т.н. "Мюнхен 2.0". Поэтому, не стоит переоценивать Парламентскую ассамблею НАТО, но в то же время мы должны пользоваться этой площадкой. И цель подобных резолюций — формирование круга друзей Украины в политическом руководстве стран-членов НАТО", — заявил Кулик.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в НАТО вслух заговорили об ударах по России в случае ее нападения на Альянс.