Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін оцінив перспективи нападу Росії на країни Заходу

Напад РФ на НАТО цілком можливий — думаю, десь і план такий лежить. Але пряме бойове зіткнення між НАТО та р*шкою майже неможливе, поки є територія України.

Зараз Росія зосереджена на війні з нами, витрачаючи сюди всі ресурси. Війна в Україні не дається РФ так уж легко. Та в подальшому, впевнений, вони мають плани рухатись в Європу.

Якби Європа мала достатньо мізків та сміливості, теж би використовувала час та нашу територію для війни з кац*пами. Я вже не кажу про доцільність відкриття інших фронтів та роботи на випередження.

Джерело: пост Жоріна в Telegram