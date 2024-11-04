Страховка від Трампа: ЄС та НАТО готуються до розриву трансатлантичних відносин з США

Незалежно від того, чи переможе Трамп, або ні, регіон очікує перевірка на те, наскільки критична залежність від США

Європейський Союз та країни НАТО готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин з США, якщо кандидат від республіканців Дональд Трамп переможе на виборах в США. Європа вже має кілька різних планів на такий випадок.

Про це повідомило американське видання The Washington Post. Газета зібрала коментарі від 15 анонімних джерел серед політиків та експертів у п'яти країнах Європи, та на основі цих даних зробила висновок.

Європейські політики вже пережили одне президентство Трампа, яке підривало трансатлантичну єдність, тому підготувалися до можливого другого значно краще. Припускається, що Трамп може спровокувати різні непередбачувані ситуації у сферах безпеки та торгівлі. Але, парадоксальний факт, зараз Європа в деякому сенсі значно гірше пристосована до того, щоб мати справу з Трампом, ніж раніше.

Видання зазначає, що незалежно від того, чи переможе Трамп, або ні, регіон очікує перевірка на те, наскільки критична залежність від США. Вашингтон буде фокусувати увагу на Тихоокеанському регіоні, де демонструє амбіції Китай.

"Незалежно від того, хто переможе на виборах в США, увага США в майбутньому буде все більше зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейцям доведеться робити ще більше для своєї безпеки", — сказав виданню речник Міністерства оборони Німеччини Міхаель Штемпфле.

Зазначимо, у вівторок, 5 листопада, у США пройдуть вибори президента, під час яких американці визначать, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Запекла боротьба розгорнеться між кандидатом від Республіканської партії, експрезидентом Дональдом Трампом та кандидаткою від Демократичної партії, чинною віцепрезиденткою Камалою Гарріс. "Телеграф" "підсвітив" п’ять головних фактів про головну політичну подію року.