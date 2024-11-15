Україна не отримає запрошення в НАТО навіть у 2025 році: польський міністр пояснив причину

Вступу України в Альянс опираються не лише США та Німеччина

Україна, скоріше за все, не отримає запрошення на вступ до НАТО не тільки у 2024, але й у 2025 році. Її не запросять навіть під час саміту НАТО в Гаазі в червні 2025 року, попри усі вимоги Києва.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш в ефірі телеканалу TVN24. Він сказав, що зараз немає причин сподіватися, що це питання буде зрушено з місця.

"Немає жодних ознак того, що на найближчому саміті НАТО в Гаазі це запрошення буде видано", – заявив міністр.

Щобільше, Косиняк-Камиш додав, що вступу України в Альянс опираються не лише США та Німеччина, але й деякі сусіди Польщі. Вочевидь, він мав на увазі проросійські Угорщину та Словаччину.

Додамо, що нещодавно президент Парламентської асамблеї Альянсу конгресмен Джеррі Конноллі сказав, що запрошення України на вступ до НАТО не видається просто зараз, бо "зараз йде війна".

Раніше "Телеграф" писав, що Україна хотіла б отримати запрошення на членство в НАТО. Це має статись до того, як Джо Байден залишить Білий дім, стверджуючи, що це було б гідною спадщиною для президента США.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, коли Україна може стати членом НАТО. Він також нагадав про позицію США, озвучену на саміті НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.