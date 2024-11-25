У НАТО назвали головну проблему своєї армії

У масштабній війні важлива кількість

Західні країни довгий час вважали за якість ключовим параметром при створенні військової техніки та підготовці армії. Однак війна Росії проти України показала, що ця стратегія буде нежиттєздатною у разі будь-якого масштабного протистояння.

Про це йдеться у матеріалі Buisness Insider. Зокрема, аналітик з Росії в Інституті вивчення війни Джордж Баррос зазначив, що США зрозуміли, що не змогли б тягатися з СРСР у кількості, а тому готувалися воювати технологічною перевагою. Це і призвело до появи міфу про можливість мати сильну, але нечисленну армію.

Завершення Холодної війни змусило лише далі скорочувати кількість озброєння та можливості промисловості щодо його виробництва. Витрати НАТО на оборону скоротилися, тоді як витрати Росії та Китаю збільшилися.

"Ми розлінилися. Звичайно, у нас є найкраще обладнання, але воно дуже дороге, і тому ми отримуємо його менше", — сказав Баррос.

Видання повідомляє, що під час вторгнення в Україну росіяни показали здатність зазнавати великих втрат і вести війну на виснаження. Це саме той сценарій, який дуже хочуть уникнути на Заході, де звикли до проведення блискавичних воєнних кампаній.

Проте військові експерти тепер кажуть, що ця стратегія для масштабної війни підійде мало.

"Неможливо мати виключно відносно невелику та обмежену кількість високоспеціалізованих систем за рахунок відсутності в масовому порядку звичайних робочих коней", — зазначив Баррос.

Він додав, що Заходу доведеться повернутися на рівень витрат часів Холодної війни, щоб бути здатними зупинити Росію та Китай.

Експерт із військових питань у Центрі Стімсона Вільям Альберк додав, що західне виробництво озброєнь є "найважливішою проблемою, якій не приділяється достатньої уваги".

За його словами, на Заході давно існує міф про те, що у війні проти Росії чи Китаю буде достатньо мати невелику кількість дуже дорогого та сучасного обладнання.

"Насправді має значення кількість наявної у вас бойової техніки, а якість має набагато менше значення", — зазначив Альберк і додав, що на Заході це поступово починають помічати.

Як повідомлялося раніше, країни Європи обговорюють питання відправлення своїх військ до України у разі загострення війни з Росією, а в НАТО допускають можливість завдання ударів по російській території.