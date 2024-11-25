"Нам доведеться": в НАТО вголос заговорили про удар по Росії

Вищий військовий чиновник НАТО розповів, що буде знищено в першу чергу

Країни Європи обговорюють питання відправлення своїх військ до України у разі загострення війни з Росією, а в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) допускають можливість нанесення ударів по російській території.

Про це під час дискусії в European Policy Centre заявив начальник військового комітету Альянсу, адмірал Роб Бауер. Він зазначив, що країни НАТО не будуть першими атакувати Росію — це станеться лише, якщо Росія першою нападе на НАТО.

За словами Бауера, у такому разі необхідно передусім знищити пускові установки російської армії та флоту.

"Грамотніше не сидіти і чекати, коли на нас нападуть, а вражати російські пускові установки, якщо вони нападуть. Ми повинні завдати першого удару", — заявив адмірал, додавши, що Альянсу доведеться взяти на себе основний удар росіян у разі відкритого конфлікту.

Бауер також вважає, що НАТО необхідно інвестувати більше коштів у розвиток систем протиповітряної оборони на тлі загострення ситуації в Україні та загрози нападу Росії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що справді заважає НАТО відправити свої війська до України.