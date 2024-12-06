"Турецький двір, а не Міноборони": на активістів накинулися після статті про Умєрова

Громадськість розділилася на два табори: одні критикують авторів статті, інші захищають

Відома українська волонтерка і засновниця "Victory Drones" Марія Берлінська опинилася в центрі скандалу через публікацію про Міністерство оборони України та Рустема Умєрова.

Ця стаття була опублікована на сайті "Дзеркала тижня" 5 грудня. Окрім Берлінської, її авторами були Альона Гетьманчук, представник Центру "Нова Європа" та Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції (головою правління в організації є активіст Віталій Шабунін – Ред.).

Автори публікації критикують діяльність Умєрова на посаді міністра оборони України. Зокрема, чиновник розкритикував за нібито відсутність комплексних заходів у сфері розвитку військових технологій, а також за те, що він, за словами авторів, "недостатньо заглиблюється, не розбирається та не керує Міноборони особисто".

"Умєров сам не приховує цього і називає цей стиль "делегування відповідальності". Саме таке "делегування" вже призвело до того, що Міністерство оборони відкликає з фронту щонайменше 100 тисяч мін вітчизняного виробництва. Причина — міни неналежної якості", — йдеться у публікації.

Крім того, у статті були згадані соратники Умерова — Снавер Сейтхалілєв і Ленур Мамбетов. За даними авторів статті, обидва оформлені в міністерстві як позаштатні радники державного секретаря на громадських засадах, тоді як з жовтня посаду секретаря обіймає виконувач обов’язків.

Також автори публікації стверджують, що Сейтхалілєв та Мамбетов нібито є громадянами Російської Федерації і разом із Умєровим вони нібито є надійними бізнес-партнерами у структурах, пов’язаних із турецькими інвестиціями та впливом в Україні.

"Міністерство оборони перетворюється на "турецький двір"", — пишуть Берлінська, Каленюк та Гетьманчук. Ця фраза викликала обурення в українському сегменті Інтернету.

Представники кримських татар, серед яких голова підконтрольного Міноборони "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов та журналістка Ельвіна Сеітбуллаєва, вважають такі слова ксенофобією.

Також за Умерова, Сейтхалілєва та Мамбетова заступився голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

А ось Віталій Шабунін заступився за авторів та розкритикував Умерова.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Міноборони України вирішило звільнити з посади начальника Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.