Колишній зять Кучми та ексрадник Міноборони погоріли на мільйонній афері на закупівлі форми для ЗСУ (фото та відео)

Затриманих підозрюють у масштабній незаконній угоді щодо закупівлі військової форми для ЗСУ

Співробітники правоохоронних органів викрили і затримали колишніх радників Міністерства оборони, а також екснардепа та його сина. Останніми, як повідомили журналісти "РБК-Україна" виявились колишній зять другого президента України Леоніда Кучми Ігор Франчук та його син Ярослав.

Про це повідомила Національна поліція України. Підозрювані прагнули заволодіти бюджетними коштами на замовлення понад 1 000 000 комплектів одягу для українських військових. Договори було укладено за завищеними цінами у 2022 році.

Колишній радник ексзаступника міністра оборони України вступив у злочинну змову з Ігорем Франчуком, народним депутатом України II, III та IV скликань. У цій угоді також фігурують син нардепа та іноземець. За даними "РБК-Україна", бізнесмен Роман Баликін (власник групи компаній АТЛ) виявився тим самим колишнім радником.

За даними слідства, цей іноземець є шахраєм міжнародного масштабу. Його неодноразово притягували до відповідальності в Іспанії, Франції, Індонезії та Туреччині. Для виконання замовлення він підібрав текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки зв’язкам із впливовими політиками та чиновниками України.

Турецька сторона назвала суму за виготовлення понад мільйон комплектів військової форми — 25,6 млн доларів. Шахрай отримав довіреність на надання своїх інтересів — посередник уклав із Міноборони України п’ять угод за завищеними цінами на суму понад 35 млн доларів від імені підконтрольної йому компанії. Лише після цього він підписав із турецьким швейним холдингом підписав контракти на суму 25,6 млн доларів.

Як повідомили у Національній поліції, понад 10 млн доларів різниці мали "лягти" в кишені посередника, радника екс-заступника міністра оборони та колишнього нардепа, який лобіював укладення цих контрактів.

Далі шахрай направив туркам 10 млн доларів як завдаток. Коли форма була вже готова і вирушила в Україну, посередник не вийшов на зв’язок із виробниками форми та не віддав їм ще 10 млн доларів за виконану роботу. Пізніше з’ясувалося, що організатор афери витратив гроші на власний розсуд. Інші учасники афери на вкрадені гроші придбали елітні автомобілі та нерухомість, зокрема за кордоном.

Співробітники правоохоронних органів провели 38 обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних. У них знайшли та вилучили комплекти військової форми, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи, в яких містяться докази скоєних злочинів.

Затриманим повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчинену групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Їм може загрожувати позбавлення волі терміном до 12 років.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві затримали чоловіка, який погрожував зброєю робітниці кав’ярні. Він був одягнений у форму співробітника поліції.