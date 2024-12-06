"Турецкий двор, а не Минобороны": на активистов набросились после статьи об Умерове

Общественность разделилась на два лагеря: одни критикуют авторов статьи, другие защищают

Известная украинская волонтер и основательница "Victory Drones" Мария Берлинская оказалась в центре скандала из-за публикации о Министерстве обороны Украины и Рустеме Умерове.

Данная статья была опубликована на сайте "Зеркала недели" 5 декабря. Кроме Берлинской, ее авторами были Алена Гетманчук, представитель Центра "Новая Европа" и Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции (главой правления в организации является активист Виталий Шабунин — Ред.).

Авторы публикации критикуют деятельность Умерова на посту министра обороны Украины. В частности, чиновник подвергся критике за якобы отсутствие комплексных мер в сфере развития военных технологий, а также за то, что он, по словам авторов, "недостаточно углубляется, не разбирается и не руководит Минобороны лично".

"Умеров сам не скрывает этого и называет этот стиль "делегирование ответственности". Именно такое "делегирование" уже привело к тому, что Министерство обороны отзывает с фронта минимум 100 тысяч мин отечественного производства. Причина — мины ненадлежащего качества", — говорится в публикации.

Кроме того в статье были упомянуты соратники Умерова — Снавер Сейтхалилев и Ленур Мамбетов. По данным авторов статьи, оба оформлены в министерстве как внештатные советники государственного секретаря на общественных началах, тогда как с октября должность секретаря занимает исполняющий обязанности.

Также авторы публикации утверждают, что Сейтхалилев и Мамбетов якобы являются гражданами Российской Федерации и вместе с Умеровым они якобы являются надежными бизнес-партнерами в структурах, связанных с турецкими инвестициями и влиянием в Украине.

"Министерство обороны превращается в "турецкий двор" ", — пишут Берлинская, Каленюк и Гетманчук. Эта фраза вызвала бурю негодования в украинском сегменте Интернета.

Представители крымских татар, среди которых глава подконтрольного Минобороны "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов и журналистка Эльвина Сеитбуллаева, считают такие слова ксенофобией.

Также за Умерова, Сейтхалилева и Мамбетова заступился председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

А вот Виталий Шабунин вступился за авторов и раскритиковал Умєрова.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Минобороны Украины решило уволить с занимаемой должности начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.