"Турецкий двор, а не Минобороны": на активистов набросились после статьи об Умерове
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Общественность разделилась на два лагеря: одни критикуют авторов статьи, другие защищают
Известная украинская волонтер и основательница "Victory Drones" Мария Берлинская оказалась в центре скандала из-за публикации о Министерстве обороны Украины и Рустеме Умерове.
Данная статья была опубликована на сайте "Зеркала недели" 5 декабря. Кроме Берлинской, ее авторами были Алена Гетманчук, представитель Центра "Новая Европа" и Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции (главой правления в организации является активист Виталий Шабунин — Ред.).
Авторы публикации критикуют деятельность Умерова на посту министра обороны Украины. В частности, чиновник подвергся критике за якобы отсутствие комплексных мер в сфере развития военных технологий, а также за то, что он, по словам авторов, "недостаточно углубляется, не разбирается и не руководит Минобороны лично".
"Умеров сам не скрывает этого и называет этот стиль "делегирование ответственности". Именно такое "делегирование" уже привело к тому, что Министерство обороны отзывает с фронта минимум 100 тысяч мин отечественного производства. Причина — мины ненадлежащего качества", — говорится в публикации.
Кроме того в статье были упомянуты соратники Умерова — Снавер Сейтхалилев и Ленур Мамбетов. По данным авторов статьи, оба оформлены в министерстве как внештатные советники государственного секретаря на общественных началах, тогда как с октября должность секретаря занимает исполняющий обязанности.
Также авторы публикации утверждают, что Сейтхалилев и Мамбетов якобы являются гражданами Российской Федерации и вместе с Умеровым они якобы являются надежными бизнес-партнерами в структурах, связанных с турецкими инвестициями и влиянием в Украине.
"Министерство обороны превращается в "турецкий двор" ", — пишут Берлинская, Каленюк и Гетманчук. Эта фраза вызвала бурю негодования в украинском сегменте Интернета.
Представители крымских татар, среди которых глава подконтрольного Минобороны "Государственного оператора тыла" Арсен Жумадилов и журналистка Эльвина Сеитбуллаева, считают такие слова ксенофобией.
Также за Умерова, Сейтхалилева и Мамбетова заступился председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
А вот Виталий Шабунин вступился за авторов и раскритиковал Умєрова.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Минобороны Украины решило уволить с занимаемой должности начальника Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного генерал-лейтенанта Павла Ткачука.