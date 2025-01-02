У Шуфрича, який у СІЗО, помер батько. Вони не побачились перед смертю

З якихось причин відеоконференція 1 січня не відбулася

У четвер, 2 січня, у скандального народного депутата Нестора Шуфрича, який перебуває у СІЗО, помер батько.

Парламентар не зміг побачити його перед смертю. Про це Шуфрич написав у Facebook.

"Сьогодні нашу родину спіткало страшне горе. Помер тато. Шуфрич Іван Юлійович.

Вчора, 1 січня, о 14:00 у мене було заявлено відеоконференцію з татом. Але її не забезпечили. Нікому не пробачу", – йдеться у повідомленні.

У публікації Шуфрич також попросив вибачення за те, що не проводив з батьком достатньо часу.

"Пробач, що цього дня, в ці роки я не був поруч. Вибач за твої страждання через мене", — написав він.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Шуфричу оголосили підозру. За матеріалами справи, його завербувала ФСБ РФ. Він виконував завдання одного із колишніх заступників секретаря РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.

А вже 5 вересня цього року екснардеп Ігор Мосійчук повідомив у своєму Telegram-каналі, що в СІЗО нібито помер Шуфрич. Однак пізніше він написав, що ця інформація не підтвердилася.

Наприкінці грудня з’явилася інформація, що народного депутата Нестора Шуфрича, який зараз перебуває у СІЗО, нібито зобов’язали виконувати свої депутатські повноваження із відвідуванням засідань Верховної Ради. Не зовсім ясно, як він може виконувати обов’язки нардепа, перебуваючи в ізоляторі. Олексій Гончаренко припустив, що Шуфрича могли б возити на засідання Ради, після чого повертати назад.