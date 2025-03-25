Підозрюють у держзраді і фінансуванні окупантів: де зараз скандальний нардеп Шуфрич
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Політика підозрюють у підривній діяльності проти України
Нестор Шуфрич — відомий проросійський народний депутат, над яким зараз відбувається судовий процес у справі по державній зраді. Також йому інкримінують фінансування Російської гвардії у тимчасово окупованому Криму.
"Телеграф" нагадає, якою була діяльність політика і що відомо про кримінальну справу проти нього.
Що відомо про Нестора Шуфрича
Політична кар'єра Шуфрича почалась у 1996 році, коли він долучився до СДПУ (о), яку очолював Віктор Медведчук. Згодом Нестора обрали заступником голови цієї політичної сили.
У 1998 році Шуфрич вперше потрапив у Верховну Раду від "соціал-демократів". У парламенті він відповідав за економічний розвиток країни, інвестиції, бюджет і приватизацію.
У 2002 році Шуфрич балотувався у Верховну Раду як самовисуванець, після чого долучився до СДПУ (о). Активно підтримував Віктора Януковича під час виборів президента у 2004 році та навіть бився з представниками Віктора Ющенка.
У 2006 році Шуфрич став нардепом від опозиційного блоку "Не так!" у Верховній Раді Криму. Певний час очолював Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій.
У 2012 році Шуфрич став нардепом у Раді від "Партії регіонів". Під час своєї діяльності часто потрапляв у бійки, зокрема з тодішніми нардепами Юрієм Луценком, Миколою Рудьковським, Олексієм Гончаренком і очільником Міністерства охорони здоров’я Віктором Ляшком.
Шуфрич підтримував скандальні "диктаторські закони", які обмежують права та свободи українців. Підписував звернення до Сейму Польщі визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942—1944 років. Леонід Кравчук назвав таке звернення національною зрадою. Також Шуфрич був ініціатором закону про припинення АТО.
У 2014 році Шуфрич став нардепом від "Опозиційного блоку". Очолював комітет з питань свободи слова. Був проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донеччини та Луганщини. Водночас російську агресію на Донбасі називав "війною між українцями".
Де зараз Нестор Шуфрич
У березні 2022 року Шуфрича затримали, коли він намагався сфотографувати блокпост. Тоді його охоронці почали відстрілювалися.
У вересні 2023 року нардепу повідомили про підозру у державній зраді. Йшлося про те, що Шуфрич виконував завдання Володимира Сівковича, який працював на ФСБ. Вдома у політика виявили документи зі схемою автономії для Донеччини та Луганщини та заборонену радянську символіку. Тоді Шуфрича заарештували на два місяці без права внесення застави.
Після цього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чиновнику продовжили. А у лютому 2024 року Шуфричу повідомили про нову підозру — фінансування російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. За даними слідства, нардеп платив Росгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території півострова. Сума — понад півмільйона російських рублів.
Також стало відомо, що Шуфрич після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вивіз свою сім'ю до Угорщини. У цій країні він переписав своє майно на підставну особу.
У вересні 2024 року з'явилися чутки про смерть нардепа у СІЗО. Однак згодом виявилось, що це фейк. Сам нардеп казав, що йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. І через він начебто отримав ускладнення у роботі травної системи.
"Вісім місяців мене не оперували, і операція, яка могла обійтися маніпуляціями, тобто маніпулятором, вже стала неможливою. Була проведена тиждень тому повноцінна глибока операція. Виправили дві грижі… Це має певні ускладнення у зв'язку з забезпеченням роботи шлункового тракту. Те, чого можна було уникнути, сталося. Ми такі дії вважаємо тортурами", — заявив Шуфрич.
У січні 2025 року у Шуфрича помер батько. Нардеп повідомив, що напередодні чекав на відеоконференцію з татом, але її не забезпечили. Тому їм не вдалося побачитися.
У березні 2025 року Шуфричу продовжили запобіжний захід — тримання під вартою — до травня. Водночас він може здійснювати депутатські повноваження, але фізично перебувати на засіданнях нардеп не має права.
Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд у молодості мав Нестор Шуфрич. Він суттєво змінився з тих часів.