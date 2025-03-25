Підозрюють у держзраді і фінансуванні окупантів: де зараз скандальний нардеп Шуфрич

Політика підозрюють у підривній діяльності проти України

Нестор Шуфрич — відомий проросійський народний депутат, над яким зараз відбувається судовий процес у справі по державній зраді. Також йому інкримінують фінансування Російської гвардії у тимчасово окупованому Криму.

"Телеграф" нагадає, якою була діяльність політика і що відомо про кримінальну справу проти нього.

Що відомо про Нестора Шуфрича

Політична кар'єра Шуфрича почалась у 1996 році, коли він долучився до СДПУ (о), яку очолював Віктор Медведчук. Згодом Нестора обрали заступником голови цієї політичної сили.

Шуфрич вступив у партію СДПУ (о) ще в 90-х, фото з мережі

У 1998 році Шуфрич вперше потрапив у Верховну Раду від "соціал-демократів". У парламенті він відповідав за економічний розвиток країни, інвестиції, бюджет і приватизацію.

У 2002 році Шуфрич балотувався у Верховну Раду як самовисуванець, після чого долучився до СДПУ (о). Активно підтримував Віктора Януковича під час виборів президента у 2004 році та навіть бився з представниками Віктора Ющенка.

Шуфрич підтримував Януковича, фото з мережі

У 2006 році Шуфрич став нардепом від опозиційного блоку "Не так!" у Верховній Раді Криму. Певний час очолював Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій.

У 2012 році Шуфрич став нардепом у Раді від "Партії регіонів". Під час своєї діяльності часто потрапляв у бійки, зокрема з тодішніми нардепами Юрієм Луценком, Миколою Рудьковським, Олексієм Гончаренком і очільником Міністерства охорони здоров’я Віктором Ляшком.

Шуфрич часто влаштовував бійки у Раді та на ТБ, фото з мережі

Шуфрич підтримував скандальні "диктаторські закони", які обмежують права та свободи українців. Підписував звернення до Сейму Польщі визнати геноцидом поляків події національно-визвольної війни України 1942—1944 років. Леонід Кравчук назвав таке звернення національною зрадою. Також Шуфрич був ініціатором закону про припинення АТО.

У 2014 році Шуфрич став нардепом від "Опозиційного блоку". Очолював комітет з питань свободи слова. Був проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донеччини та Луганщини. Водночас російську агресію на Донбасі називав "війною між українцями".

Де зараз Нестор Шуфрич

У березні 2022 року Шуфрича затримали, коли він намагався сфотографувати блокпост. Тоді його охоронці почали відстрілювалися.

У вересні 2023 року нардепу повідомили про підозру у державній зраді. Йшлося про те, що Шуфрич виконував завдання Володимира Сівковича, який працював на ФСБ. Вдома у політика виявили документи зі схемою автономії для Донеччини та Луганщини та заборонену радянську символіку. Тоді Шуфрича заарештували на два місяці без права внесення застави.

Нестора Шуфрича заарештували, фото Віталія Носача, "РБК-Україна"

Після цього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чиновнику продовжили. А у лютому 2024 року Шуфричу повідомили про нову підозру — фінансування російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. За даними слідства, нардеп платив Росгвардії за воєнізовану охорону своєї нерухомості на території півострова. Сума — понад півмільйона російських рублів.

Також стало відомо, що Шуфрич після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вивіз свою сім'ю до Угорщини. У цій країні він переписав своє майно на підставну особу.

У вересні 2024 року з'явилися чутки про смерть нардепа у СІЗО. Однак згодом виявилось, що це фейк. Сам нардеп казав, що йому 8 місяців не давали дозвіл на медичні маніпуляції. І через він начебто отримав ускладнення у роботі травної системи.

"Вісім місяців мене не оперували, і операція, яка могла обійтися маніпуляціями, тобто маніпулятором, вже стала неможливою. Була проведена тиждень тому повноцінна глибока операція. Виправили дві грижі… Це має певні ускладнення у зв'язку з забезпеченням роботи шлункового тракту. Те, чого можна було уникнути, сталося. Ми такі дії вважаємо тортурами", — заявив Шуфрич.

Шуфрич скаржився на здоров'я у СІЗО, фото "Детектор медіа"

У січні 2025 року у Шуфрича помер батько. Нардеп повідомив, що напередодні чекав на відеоконференцію з татом, але її не забезпечили. Тому їм не вдалося побачитися.

У березні 2025 року Шуфричу продовжили запобіжний захід — тримання під вартою — до травня. Водночас він може здійснювати депутатські повноваження, але фізично перебувати на засіданнях нардеп не має права.

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